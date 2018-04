Governo | consultazioni Casellati – Diretta – Salvini | “Accordo con il M5s è fare partire

Consultazioni - Salvini : M5S venga al tavolo senza veti. Improbabile Governo con chi ha perso : A palazzo Giustiniani Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. "Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi", ha detto al termine delle Consultazioni con la Casellati, Matteo Salvini .

Governo - secondo giro di consultazioni per Casellati. Salvini insiste : “Il M5S tolga il veto su Berlusconi” : Il centrodestra si è presentato unito, alle 14.30 a palazzo Giustiniani, per il secondo giro di consultazioni , una risposta a Luigi Di Maio che ieri lo aveva bollato come un «artifizio elettorale». Dopo l’incontro, che è durato poco meno di un’ora, ha parlato Matteo Salvini , con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi silenti al suo fianco. Il segretari...

Governo - secondo giro di consultazioni per Casellati. Il centrodestra si presenta unito : Il centrodestra si presenterà unito alle 14.30 a palazzo Giustiniani per il secondo giro di consultazioni . Alle 17.30 il presidente Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella, ha invece convocato gli esponenti del M5S. Domani mattina la Casellati andrà a riferire al Quirinale sulla possib...

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : "Pronti a un Governo solo con la Lega" : Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati , alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo , partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : “Pronti a un Governo solo con la Lega” : Consultazioni con Casellati , resta stallo |Di Maio : “Pronti a un governo solo con la Lega” Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati , alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo , partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia Continua a leggere

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : “Pronti a un Governo solo con la Lega” : Consultazioni con Casellati , resta stallo |Di Maio : “Pronti a un governo solo con la Lega” Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati , alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo , partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia Continua a leggere

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : "Pronti a un Governo solo con la Lega" : Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati , alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo , partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia

Governo - a vuoto il primo giro di consultazioni di Casellati. Di Maio e Lega divisi su Berlusconi : «Ripetere le stesse cose è frustrante per me e per chi mi ascolta. Di Maio o non vuole fare Governo o ha già in tasca l’accordo con Renzi. Auguri. Dal mio punto di vista il centrodestra è compatto e spero che dalle parti di Forza Italia nessuno pensi a un accordo col Pd». Il leader della Lega Matteo Salvini, replica da Catania al veto cheil M5S ha...