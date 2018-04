Governo | consultazioni Casellati – Diretta | al via secondo giro colloqui | centrodestra

Governo - secondo giro di consultazioni per Casellati. Il centrodestra si presenta unito : Il centrodestra si presenterà unito alle 14.30 a palazzo Giustiniani per il secondo giro di consultazioni . Alle 17.30 il presidente Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella, ha invece convocato gli esponenti del M5S. Domani mattina la Casellati andrà a riferire al Quirinale sulla possib...

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : "Pronti a un Governo solo con la Lega" : Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati , alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo , partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : “Pronti a un Governo solo con la Lega” : Consultazioni con Casellati , resta stallo |Di Maio : “Pronti a un governo solo con la Lega” Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati , alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo , partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia Continua a leggere

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : “Pronti a un Governo solo con la Lega” : Consultazioni con Casellati , resta stallo |Di Maio : “Pronti a un governo solo con la Lega” Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati , alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo , partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia Continua a leggere

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : "Pronti a un Governo solo con la Lega" : Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati , alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo , partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia

Governo - a vuoto il primo giro di consultazioni di Casellati. Di Maio e Lega divisi su Berlusconi : «Ripetere le stesse cose è frustrante per me e per chi mi ascolta. Di Maio o non vuole fare Governo o ha già in tasca l’accordo con Renzi. Auguri. Dal mio punto di vista il centrodestra è compatto e spero che dalle parti di Forza Italia nessuno pensi a un accordo col Pd». Il leader della Lega Matteo Salvini, replica da Catania al veto cheil M5S ha...

Consultazioni Governo - Di Maio : 'Lega decida entro questa settimana' - Salvini : 'Lui deve fare un passo di lato' : Se vi dirà di no perché vuole fare il premier, allora non sa stare al mondo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini . 19:09 Lega: noi disponibili a governo ma basta veti M5S "Al presidente ...

Consultazioni Governo - Di Maio : 'Lega decida entro questa settimana' - Salvini : 'Lui deve fare un passo di lato' : Se vi dirà di no perché vuole fare il premier, allora non sa stare al mondo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini . 19:09 Lega: noi disponibili a governo ma basta veti M5S "Al presidente ...

Governo - Berlusconi : “Centrodestra non è artificiale. Noi mai posto veti al M5S” e domani secondo giro di consultazioni : “Noi non abbiamo potuto far altro che mantenere la nostra posizione da parte nostra non sono mai stati messi dei veti nei confronti di nessuno quindi dei veti che sono venuti a noi”. Lo dice il leader di Fi Silvio Berlusconi, al termine dell’incontro con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Dovevo andare domani in Molise, la presidente ci ha pregato di essere ancora disponibili per un incontro perché ...