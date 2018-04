Governo | Casellati al secondo round | centrodestra va unito Salvini | ' Segnali di novità

Governo - consultazioni Casellati – Diretta – Salvini : “Accordo con il M5s è fare partire il dialogo sulle cose da fare” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...

Casellati - senza passo indietro di Di Maio Governo difficile : I Cinquestelle non mollano la poltrona di Palazzo Chigi e rilanciano anche oggi lo slogan del 'governo del cambiamento'. Una posizione un po' rigida che ancora non tiene conto che sta tramontando l'...

Casellati ci riprova - Salvini : no a Governo con il Pd. Toninelli - M5S - : 'Se fallisce - spero nel Pd' : Via al secondo roud di consultazioni condotte dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per tentare di capire se esistono dei margini per formare un governo M5S-Lega. La delegazione ...

Governo : Il M5s apre al Pd - ma la risposta è ancora no. Casellati al secondo round - centrodestra va unito. Salvini : 'Segnali di novità da ... : Ma certamente serve una soluzione politica in tempi rapidi che dia certezza del ruolo dell'Italia". "PD e M5S sono agli antipodi. Penso al reddito di cittadinanza e il reddito di inclusione: metodi ...

Casellati - Salvini : «Di Maio venga al tavolo senza veti. No a Governo con il Pd» : Via al secondo roud di consultazioni condotte dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per tentare di capire se esistono dei margini per formare un governo M5S-Lega. La...

Governo - secondo giro di consultazioni per Casellati. Salvini insiste : “Il M5S tolga il veto su Berlusconi” : Il centrodestra si è presentato unito, alle 14.30 a palazzo Giustiniani, per il secondo giro di consultazioni, una risposta a Luigi Di Maio che ieri lo aveva bollato come un «artifizio elettorale». Dopo l’incontro, che è durato poco meno di un’ora, ha parlato Matteo Salvini, con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi silenti al suo fianco. Il segretari...

Governo - secondo giro di consultazioni per Casellati. Il centrodestra si presenta unito : Il centrodestra si presenterà unito alle 14.30 a palazzo Giustiniani per il secondo giro di consultazioni. Alle 17.30 il presidente Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella, ha invece convocato gli esponenti del M5S. Domani mattina la Casellati andrà a riferire al Quirinale sulla possib...

Governo - M5s : "Se Casellati fallisce - speriamo nel Pd. Intesa è possibile" : Toninelli: nessun veto su Renzi, basta che ci sia il contratto alla tedesca. Salvini: "Non ci sono novità, ma basta liti. Il Paese non può aspettare". Toti: "Centrodestra-Pd? Non ci sono le condizioni"...

Quinta Colonna puntata 19 aprile : Paolo del Debbio sull'ipotesi di Governo Casellati : Se ne parlerà come al solito Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Quinta Colonna: gli ospiti di giovedì 19 aprile Anche Luigi Di ...

Governo : 14 - 30 centrodestra da Casellati - 17 - 30 M5S : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha fissato il secondo giro di incontri con i partiti, come da mandato esplorativo conferitole dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che si terranno oggi pomeriggio. Alle 14.30 la coalizione di centrodestra; alle 17.30, Movimento 5 Stelle. I colloqui si terranno a Palazzo Giustiniani, dove verrà allestita la sala stampa a partire dalle ore ...

Governo - la Casellati certifica lo stallo. Se restano i veti lunedì tocca a Fico : Incarico di 48 ore per verificare l'ipotesi centrodestra-grillini IL PUNTO / I paletti di Mattarella - di P. F. DE ROBERTIS