Governo | Boccia | basta tattiche | confronto per stagione responsabilità

Governo - Boccia (Pd) : “Aventino renziano? Non ha funzionato - è stato un errore politico. Ora dialogo” : “La prima linea data da Renzi il 5 marzo del no a prescindere è una linea superata dai fatti, la pratica iniziale dell’Aventino non solo non ha funzionato ma è stata derubricata ad errore politico, oggi siamo tutti d’accordo nel dire che con il presidente incaricato bisognerà dialogare e fare proposte, ma devo anche dire che l’asse Cinque stelle Lega è vivo e vegeto”. A dirlo è Francesco Boccia, deputato Pd, facendo ...

Pd - Boccia : “Governo di transizione con noi - M5s e Lega? Impossibile. Da Calenda banalità politica” : “Il modello del governo di tutti è una banalità politica. Se fosse così semplice, si sarebbe già fatto. Per come stanno le cose oggi, l’ipotesi di Calenda di un governo che vede insieme Pd-Lega-M5s non ha alcuna attinenza con la realtà”. Sono le parole del deputato Pd, Francesco Boccia, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito dell’intervista rilasciata oggi a Repubblica dal ministro dello ...

Governo : Boccia - Pd - - avviare dialogo con tutti a partire da M5S : Dalle posizioni sulla politica internazionale, a partire dal ruolo della Nato e alla relazione con la Russia nella vicenda siriana, fino alle posizioni su Euro e Ue'. 'Salvini che ha recitato due ...

Governo : Boccia (Pd) - avviare dialogo con tutti a partire da M5S : Roma, 14, apr. (AdnKronos) – “Salvini di lotta e di Governo tenta di spacciarsi per quello che non è: un incolpevole spettatore dell’impasse in cui è finito il Paese dal 5 marzo scorso, di cui è indiscusso protagonista”. Lo afferma Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale della Camera.“Come era prevedibile, dal giorno successivo alle elezioni, la coalizione di centrodestra formata da tre partiti ...

Silvio Berlusconi boccia la reazione sdegnata di Salvini sulla Siria e chiede accelerazione sulla formazione del Governo : "In queste situazioni è meglio non pensare e non dire nulla". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha bocciato laconicamente il duro commento di Matteo Salvini contro l'attacco missilistico ad opera di Usa, Francia e Regno Unito. Il leader della Lega aveva detto: "Stanno ancora cercando le "armi chimiche" di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi ...

Governo - Boccia (Pd) : “Da Di Maio aperture interessanti - ascoltiamo le proposte del M5s. Arrocco è inaccettabile” : Martedì alla Camera dei deputati si voterà la presidenza della Commissione speciale che tra l’altro si occuperà del Def e che nell’altro ramo del Parlamento ha portato a Vito Crimi del M5s alla Presidenza. Questo voto potrebbe avvicinare le posizioni tra Pd e 5 Stelle, se si convergerà sul candidato dem Francesco Boccia? Il diretto interessato, da sempre anima dialogante con i 5 stelle, partecipando all’incontro di Roma ...

Un Governo Lega-M5S? Il 58% degli elettori boccia l’ipotesi : Secondo una recente rilevazione di Piepoli, solamente a un italiano su tre circa piacerebbe un esecutivo Lega-M5S, mentre il 58% degli elettori boccia questa ipotesi. Il 69% degli intervistati, inoltre, è molto scettico sulla durata e sostiene che il prossimo governo non durerà tutta la legislatura.Continua a leggere

Governo ko all'Ars - bocciato il Defr Musumeci : 'Non sarò ostaggio' : Ci sono solo una serie di 'auspici, di 'titoli' sui quali siamo tutti d'accordo: bisogna sostenere lo sviluppo, l'economia e l'occupazione. Come fare, però, non c'è scritto", ha detto Antonello ...

Governo - Vincenzo Boccia : "Servono premier ed esecutivo responsabili" : Tutta l'economia italiana vive di export, è evidente che ogni tensione con alcuni Paesi crea delle distonie economiche su cui dobbiamo stare attenti'.

ILVA - CONSULTA “INCOSTITUZIONALE DECRETO 2015”/ Sentenza boccia Governo : trascurò tutela vita per produttività : ILVA, Sentenza CONSULTA su DECRETO del 2015: "trascurò la tutela della vita dei lavoratori a vantaggio della produttività". Stroncato Governo Renzi, "ma non bisogna temere per filiera"(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:30:00 GMT)

SONDAGGI NUOVO Governo 2018/ Scenari - asse centrodestra-centrosinistra : bocciata dagli elettori Pd : SONDAGGI e Scenari verso il GOVERNO: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? elettori Pd lo bocciano(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:35:00 GMT)

Sondaggi - bocciati i dem : prende quota l'ipotesi di Governo M5s-Lega : Un governo Lega-M5s? Sarebbe “benedetto” dal 37% degli italiani, mentre solo il 18% degli elettori vedrebbe di buon occhio un accordo tra Pd e 5 Stelle per Palazzo Chigi. Lo dicono i risultati di un Sondaggio pubblicato...

Eni - Descalzi non teme Di Maio "Governo M5s? Siamo tranquilli" L'ad come Marchionne-Boccia. Video : Un governo a guida 5 Stelle? L'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, non ha dubbi: "Siamo tranquilli". Non è mancata, nel corso della conferenza stampa a Londra per la presentazione del piano quadriennale del cane a sei zampe, una domanda sul risultato delle urne Segui su affaritaliani.it

