Governo 5 stelle con la Lega | ora è tutto nelle mani di Di Maio

Il Pd conferma : no ai 5 Stelle Passa la linea dei renziani doc Sì solo al Governo del Presidente : Passa la linea dei renziani nel Partito Democratico: nessun governo politico con il Movimento 5 Stelle e, al massimo, disponibilità ad un esecutivo del Presidente, quindi con dentro tutte le forze politiche, qualora lo chiedesse il Capo dello Stato Sergio Mattarella Segui su affaritaliani.it

Governo - i Cinque Stelle aprono al Pd Live No dei dem : M5S-Lega - è l’ora della verità : Il capogruppo Toninelli: «Con Forza Italia impossibile scrivere un patto di Governo». E Toti chiude a un accordo centrodestra-dem: «Gli italiani non hanno votato per questo»

Governo di centrodestra insieme ai Cinque Stelle : Mattarella conferisce l’incarico esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha annunciato il conferimento di un mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per formare un Governo con la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Entro venerdì dovrà conferire sui risultati ottenuti, confermando o meno l’esistenza di una maggioran...

Casellati - incarico esplorativo mirato. Due giorni per verificare l'ipotesi di Governo centrodestra-5 Stelle : incarico esplorativo mirato a Casellati. Mattarella ha ricevuto la presidente del Senato al Quirinale e le ha affidato il compito di verificare l'esistenza di una maggioranza...

Governo - mandato alla Casellati. Ora Renzi e B. aspettano che passi il cadavere di Lega e cinquestelle : di Angelo Mazzoleni La mossa del presidente Mattarella, di un mandato esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati, mira a verificare se esista la possibilità di un Governo tra centrodestra e M5s (o, in subordine, Lega-M5s), ma anche a stanare queste forze politiche. La Casellati dovrà dare una risposta al presidente della Repubblica entro venerdì, costringendo in tempi strettissimi sia Salvini che Di Maio a decidere in fretta. Se l’esito ...

Governo - Martina : "Nostre proposte strumentalizzate dal Movimento 5 stelle" : Il segretario reggente del Pd: fatte da mesi, sono la nostra alternativa all'orto di Salvini e al forno di Di Maio

Governo - Martina apre al dialogo. E i Cinque Stelle abboccano subito : I Cinque Stelle raccolgono la proposta avanzata da Maurizio Martina. "Abbiamo sempre detto che ciò che vogliamo fare è partire dai temi che interessano ai cittadini", affermano i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli. A tentare Luigi Di Maio, che negli ultimi giorni è venuto ai ferri corti con Matteo Salvini, è il neo segretario piddì, Maurizio Matina. Dopo aver messo in soffitta Matteo Renzi, ...

'Dispotici e infantili. I Cinquestelle al Governo mi fanno paura'. Parola di una ex grillina : 'Ve l'avevo detto, no, che era solo questione di tempo?'. Cristina Gancio riparte da dove aveva concluso. Dall'intervista rilasciata al Foglio a metà marzo : quella in cui, di fatto, rompeva ...

Salvini : 5 Stelle rispettino voto. 'No' a Governo alla Monti con tutti dentro per tirare a campare : "Come io dico che non esistono partiti pericolosi o elettori pericolosi chiedo che tutti gli altri facciano lo stesso", dice il leader leghista. Il Pd intanto torna a ribadire: tocca a chi ha vinto sbloccare stallo

Il Colle pronto a strigliare i partiti Ipotesi Governo del Presidente Svolta a 5 Stelle : dentro tutti : Ipotesi su Ipotesi; non si placa la ridda di voci sulle opzioni per dare un Governo al bel paese. partiti e, forse, anche il Capo dello Stato brancolano nel buio mentre l'opinione pubblica comincia a spazientirsi e il rischio Siria incombe. Anche durante l'ultimo giro di consultazioni, Segui su affaritaliani.it

Il Governo e il piano dei Cinque Stelle : all'alleato di Governo Economia e Interno : Due i dicasteri chiave, in particolare, che potrebbero vedere alla guida personalità «concordate» ma indicate di fatto dalla Lega: si tratta di Economia e Interno. E ovviamente la squadra di governo ...

Consultazioni - 5 Stelle : «Ribadiamo : mai con Berlusconi. FI si faccia di lato per un Governo M5S-Lega» : Il presidente Mattarella riceve i leader dei partiti. Il leader del Movimento e la delegazione saranno ricevuti per ultimi: a loro la decisione chiave per l’esecutivo?

M5S : Fi consenta Governo 5 Stelle-Lega : 16.32 "Mai un governo con Berlusconi e Forza Italia. Forza Italia potrebbe risolvere l'impasse facendosi di lato e consentendo così un governo M5S-Lega".Lo hanno detto i capigruppo di Senato e Camera dei Cinquestelle,Toninelli e Grillo. Poco fa, Gelmini al termine del vertice di Forza Italia ha dichiarato che per un accordo di centrodestra e M5S è necessario che i cinquestelle formalmente riconoscano pari dignità a Forza Italia e Berlusconi.