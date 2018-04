GOTHAM - Lee e Nygma come Bonnnie e Clyde Cosa Dobbiamo Aspettarci

lostinaflashforward

(Di giovedì 19 aprile 2018) Questa sera, sulla Fox andrà in onda il nuovo episodio della quarta stagione di“To Our Deaths and Beyond”, e sarà tutto concentrato sulla Lega Degli Assassini.Dopo la rivelazione sulle origini del Joker nella scorsa puntata, questo episodio lascerà da parte, per ora, il nuovo villain e si concentrerà su Bruce, e lo scisma interno della Lega Degli Assassini.Non apprezzo particolarmente questa storyline, e la stessa Lega Degli assassini mi risulta ben poco affascinante, con da una parte, Barbara e le nazi femministe, e dall’altra i fanatici di Ra’s che vogliono riportare in vita il proprio maestro (o almeno così pare). In tutto ciò, ovviamente, viene coinvolto il povero Bruce, che sperava di essersi liberato di Ra’s Al Ghul una volta per tutte.Vedremo se in questo episodio si capirà qualin più sulle intenzioni di Ra’s, e sul ruolo effettivo di Barbara.Da ciò che sapevamo ...