God of War | un nuovo video dietro le quinte punta i riflettori sul Revenant

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ormai ci siamo, manca solamente un giorno e finalmente i giocatori potranno mettere mano all'attesissimo God of War, il titolo di Sony Santa Monica diventato l'esclusiva PlayStation 4 con la media voti più alta di sempre.Come segnala Dualshockers, in vista del lancio, Sony ha rilasciato unleper God of War che si concentra su uno dei nemici più letali del gioco, il.In particolare, ilevidenzia le peculiarità del, un tipo di nemico in grado di apparire e scomparire sul campo di battaglia, il che richiederà ai giocatori di utilizzare determinate tattiche e l'aiuto di Atreus per riuscire ad abbatterlo.Read more…

Nintendo Labo riscuote più interesse di God Of War in Giappone : God of War sta per fare quello che si prospetta essere un trionfale ritorno sul palcoscenico videoludico occidentale con il suo arrivo su PS4, ma ciò che funziona in Occidente non necessariamente ha altrettanta popolarità anche in oriente, ci fa notare Nintendolife.Difatti le classifiche di vendita stilate da Amazon Giappone sembrano parlare una lingua diversa dalla nostra. Nintendo Labo in Giappone si mostra una prospettiva decisamente più ... : God of War sta per fare quello che si prospetta essere un trionfale ritorno sul palcoscenico videoludico occidentale con il suo arrivo su PS4, ma ciò che funziona in Occidente non necessariamente ha altrettanta popolarità anche in oriente, ci fa notarelife.Difatti le classifiche di vendita stilate da Amazonsembrano parlare una lingua diversa dalla nostra.insi mostra una prospettiva decisamente più ...

L'app God of War Mimir's Vision vi porta alla scoperta del mondo di God of War e delle leggende di Midgard : Mancano solamente due giorni all'arrivo dell'attesissimo God of War, l'esclusiva PS4 già protagonista della nostra recensione. Il gioco di Santa Monica arriverà sulle piattaforme di Sony accompagnato dall'interessante God Of War Mimir's Vision, ovvero un gioco per cellulare attualmente disponibile per il download gratuito. God Of War Mimir's Vision può essere scaricato dalL'app Store e dal Play Store. L'interessante app vi permetterà di ... : Mancano solamente due giorni all'arrivo dell'attesissimo God of War, l'esclusiva PS4 già protagonista della nostra recensione. Il gioco di Santa Monica arriverà sulle piattaforme di Sony accompagnato dall'interessante God Of War, ovvero un gioco per cellulare attualmente disponibile per il download gratuito. God Of Warpuò essere scaricato dalStore e dal Play Store. L'interessante app vi permetterà di ...

E se Atreus fosse stato tagliato da God of War? Gli sviluppatori ci pensarono sul serio : Una delle novità che sicuramente ha lasciato quanto meno perplessi alcuni fan della serie ai tempi dell'annuncio del nuovo God of War è la presenza di Atreus. Kratos padre con un figlio controllato principalmente dalla IA che lo accompagna per tutta l'avventura era un cambiamento davvero importante per la serie, sia dal punto di vista narrativo che da quello del gameplay. A quanto pare a un certo punto dello sviluppo i ragazzi di Santa Monica ... : Una delle novità che sicuramente ha lasciato quanto meno perplessi alcuni fan della serie ai tempi dell'annuncio del nuovo God of War è la presenza di. Kratos padre con un figlio controllato principalmente dalla IA che lo accompagna per tutta l'avventura era un cambiamento davvero importante per la serie, sia dal punto di vista narrativo che da quello del gameplay. A quanto pare a un certo punto dello sviluppo i ragazzi di Santa Monica ...

God of War : Kratos ritorna il 20 Aprile in esclusiva su Playstation 4. Ecco tutte le novità : La lunga attesa dei videogiocatori sta per finire: due anni dopo l’annuncio del nuovo capitolo della saga videoludica durante l‘E3 2016 di Los Angeles, God of War è pronto ad uscire nei negozi il 20 Aprile. L’ottavo capitolo della serie, interamente realizzata dai Santa Monica Studios della Sony, segue le vicende del guerriero spartano Kratos dopo la sua vendetta nei confronti degli dei dell’Olimpo e la sconfitta di Zeus. La conclusione di ... : La lunga attesa dei videogiocatori sta per finire: due anni dopo l’annuncio del nuovo capitolo della saga videoludica durante l‘E3 2016 di Los Angeles, God of War è pronto ad uscire nei negozi il 20. L’ottavo capitolo della serie, interamente realizzata dai Santa Monica Studios della Sony, segue le vicende del guerriero spartanodopo la sua vendetta nei confronti degli dei dell’Olimpo e la sconfitta di Zeus. La conclusione di ...

Pre load di God of War su PS4 da oggi 18 aprile : peso e altri dettagli utili : Se avete già pre ordinato God of War in versione digitale, sarete felice di sapere che avete circa due giorni di tempo, prima del lancio della nuova esclusiva PlayStation 4, per scaricarlo e addirittura giocarlo a partire dalla mezzanotte del 20 aprile, ovvero il giorno di uscita del nuovo videogioco di Santa Monica Studio, anche se l'orario potrebbe essere addirittura anticipato. God of War uscirà ufficialmente venerdì 20 aprile, con il pre ... : Se avete già pre ordinato God of War in versione digitale, sarete felice di sapere che avete circa due giorni di tempo, prima del lancio della nuova esclusiva PlayStation 4, per scaricarlo e addirittura giocarlo a partire dalla mezzanotte del 20, ovvero il giorno di uscita del nuovo videogioco di Santa Monica Studio, anche se l'orario potrebbe essere addirittura anticipato. God of War uscirà ufficialmente venerdì 20, con il pre ...

God of War : il nuovo trailer su PS4 Pro è dedicato al gameplay dei troll : Un tempo diffusi in tutto il mondo, all'epoca delle vicende del gioco saranno pochi i troll rimasti e ognuno di quelli che incontreremo nel gioco avrà un nome e una storia specifica, saranno unici, ... : Un tempo diffusi in tutto il mondo, all'epoca delle vicende del gioco saranno pochi irimasti e ognuno di quelli che incontreremo nel gioco avrà un nome e una storia specifica, saranno unici, ...