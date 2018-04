God of War | ecco 30 minuti di gameplay tratti dalla versione PS4 Pro

God of War debutta con una patch al lancio : A partire da domani God of War sarà ufficialmente disponibile nei negozi, nonostante il D1 sia stato rotto diversi giorni fa da alcuni rivenditori. In attesa di consultare la nostra Recensione, la quale giungerà più tardi sul previsto, causa forza maggiore, vi informiamo della disponibilità di una prima patch del peso di circa 6GB. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community ...

Quali sono le dimensioni e cosa modifica la patch del day one di God of War? : In attesa della live prevista per la giornata di oggi ci concentriamo su un elemento che è ormai una prassi dell'attuale generazione: l'immancabile patch del day one. Con il pre-load già disponibile e il lancio imminente anche della versione retail (nella giornata di domani, 20 aprile), sono trapelate le prime informazioni sugli aggiornamenti dedicati a God of War.GearNuke rivela che coloro che hanno effettuato il pre-load della versione ...

Alle 14 giochiamo in diretta a God of War in una live imperdibile : Per moltissimi giocatori domani arriverà finalmente il momento di provare con mano quella che attualmente è l'esclusiva dell'era PS4 con la media voti più elevata. Domani è il giorno del lancio di God of War.In vista del debutto sul mercato abbiamo deciso di dedicare una live davvero imperdibile Alle nuove avventure di Kratos. Si tratta di un'occasione da non lasciarsi sfuggire per dare un'occhiata da vicino Alle prime fasi del gioco (e solo a ...

Nuovo video dietro le quinte per God of War mostra gli orribili Revenant : God of War grazie ad un Nuovo videodiario è stata svelata la creazione dell'inquietante Revenant. Nel Nuovo video di God of War infatti si vede che Kratos avrà a che fare con un Nuovo nemico molto forte. Nell’attesa dell'uscita di God of War di domani, Sony ha deciso di pubblicare periodicamente una serie di video per incuriosire gli utenti fino al lancio del gioco. Manca pochissimo per God of War L’ultimo video pubblicato da Sony svela i ...

God of War : un nuovo video dietro le quinte punta i riflettori sul Revenant : Ormai ci siamo, manca solamente un giorno e finalmente i giocatori potranno mettere mano all'attesissimo God of War, il titolo di Sony Santa Monica diventato l'esclusiva PlayStation 4 con la media voti più alta di sempre.Come segnala Dualshockers, in vista del lancio, Sony ha rilasciato un nuovo video dietro le quinte per God of War che si concentra su uno dei nemici più letali del gioco, il Revenant.In particolare, il video evidenzia le ...

Nintendo Labo riscuote più interesse di God Of War in Giappone : God of War sta per fare quello che si prospetta essere un trionfale ritorno sul palcoscenico videoludico occidentale con il suo arrivo su PS4, ma ciò che funziona in Occidente non necessariamente ha altrettanta popolarità anche in oriente, ci fa notare Nintendolife.Difatti le classifiche di vendita stilate da Amazon Giappone sembrano parlare una lingua diversa dalla nostra. Nintendo Labo in Giappone si mostra una prospettiva decisamente più ...

L'app God of War Mimir's Vision vi porta alla scoperta del mondo di God of War e delle leggende di Midgard : Mancano solamente due giorni all'arrivo dell'attesissimo God of War, l'esclusiva PS4 già protagonista della nostra recensione. Il gioco di Santa Monica arriverà sulle piattaforme di Sony accompagnato dall'interessante God Of War Mimir's Vision, ovvero un gioco per cellulare attualmente disponibile per il download gratuito. God Of War Mimir's Vision può essere scaricato dalL'app Store e dal Play Store. L'interessante app vi permetterà di ...

E se Atreus fosse stato tagliato da God of War? Gli sviluppatori ci pensarono sul serio : Una delle novità che sicuramente ha lasciato quanto meno perplessi alcuni fan della serie ai tempi dell'annuncio del nuovo God of War è la presenza di Atreus. Kratos padre con un figlio controllato principalmente dalla IA che lo accompagna per tutta l'avventura era un cambiamento davvero importante per la serie, sia dal punto di vista narrativo che da quello del gameplay. A quanto pare a un certo punto dello sviluppo i ragazzi di Santa Monica ...

God of War : Kratos ritorna il 20 Aprile in esclusiva su Playstation 4. Ecco tutte le novità : La lunga attesa dei videogiocatori sta per finire: due anni dopo l’annuncio del nuovo capitolo della saga videoludica durante l‘E3 2016 di Los Angeles, God of War è pronto ad uscire nei negozi il 20 Aprile. L’ottavo capitolo della serie, interamente realizzata dai Santa Monica Studios della Sony, segue le vicende del guerriero spartano Kratos dopo la sua vendetta nei confronti degli dei dell’Olimpo e la sconfitta di Zeus. La conclusione di ...

Pre load di God of War su PS4 da oggi 18 aprile : peso e altri dettagli utili : Se avete già pre ordinato God of War in versione digitale, sarete felice di sapere che avete circa due giorni di tempo, prima del lancio della nuova esclusiva PlayStation 4, per scaricarlo e addirittura giocarlo a partire dalla mezzanotte del 20 aprile, ovvero il giorno di uscita del nuovo videogioco di Santa Monica Studio, anche se l'orario potrebbe essere addirittura anticipato. God of War uscirà ufficialmente venerdì 20 aprile, con il pre ...

Un DualShock 4 dedicato al team di sviluppo di God of War? : In vista del lancio di God of War, l'attesissima esclusiva PlayStation 4 realizzata da Santa Monica Studio, SOny decide di omaggiare gli sviluppatori del titolo con un regalo peculiare.Come possiamo infatti vedere, Sony ha realizzato un DualShock 4 personalizzato per i membri del team. Come rivelato dalla technical artist Emily Berger su Twitter i controller è in una colorazione steel black e porta la dicitura "Dev team" insieme al logo della ...

God of War : il nuovo trailer su PS4 Pro è dedicato al gameplay dei troll : Per stemperare l'attesa del lancio di God of War, fissato per il 20 aprile, Santa Monica sta pubblicando la serie di trailer "Countdown to Launch" e quello pubblicato oggi è interamente dedicato ai troll, i nemici forse più temibili che Kratos dovrà affrontare nel corso della sua avventura.Queste creature erano state protagoniste fin dal primo trailer di God of War e sembrano avere un'importanza particolare. Un tempo diffusi in tutto il mondo, ...

God of War : data e ora del preload e dello sblocco della versione digitale : Manca pochissimo all'arrivo di God of War, il nuovo capitolo della celebre serie di videogiochi che sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire dal prossimo 20 aprile. Sony ha diffuso i dettagli del preload e dello sblocco della versione digitale del gioco, in modo tale che i fan possano prepararsi a dovere per cominciare appena possibile la loro nuova avventura con Kratos e Atreus.God of War potrà essere scaricato da domani 18 ...