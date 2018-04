Gli spagnoli sono più ricchi degli italiani Nei prossimi 5 anni il loro Pil supererà del

Totti - ironia su Gli spagnoli : 'Hanno definito la Roma un 'bonbon'. E invece...' : Roma - 'Ci davano tutti per spacciati, ma la partita con il Barcellona è stata memorabile, da pelle d'oca'. Francesco Totti parla della serata magica di martedì, quella che ha regalato alla Roma la ...

Roma - Totti pizzica Gli spagnoli : "Dai bonbon abbiamo fatto un'impresa" : stata una partita memorabile". Per la prima volta Francesco Totti parla della rimonta col Barcellona e lo fa dal palco di "Amici', dove è ospite di Maria De Filippi. Parlando ai protagonisti del ...

Diretta / Sporting Atletico Madrid (risultato finale 1-0) streaming video e tv : Gli spagnoli passano il turno! : Diretta Sporting Atletico Madrid , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Portoghesi nel caos e alla ricerca del ribaltone in Europa League (quarti)(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 22:49:00 GMT)

Diretta/ Juventus-Real Madrid (risultato finale 0-3) : Ronaldo fa la storia - Allegri applaude Gli spagnoli : Diretta Juventus-Real Madrid : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma all'Allianz Stadium di Torino.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 00:47:00 GMT)

Barcellona-Roma - le probabili formazioni : andata quarti di finale Champions League. Dzeko dal 1' al centro dell’attacco giallorosso - solito tridente per Gli spagnoli : Mercoledì 4 aprile alle ore 20.45, il Camp Nou sarà teatro della gara d’andata di Champions League tra il Barcellona e la Roma. Sulla carta, non ci dovrebbe essere partita. I blaugrana sono all’11esimo quarto di finale in questa competizione e ritrovano sulla loro strada i giallorossi, tornata a centrare questo obiettivo a 10 anni dall’ultima volta. Il bilancio del club capitolino è di tutto rispetto contro gli spagnoli, avendo ...