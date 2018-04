Giulia De Lellis e Andrea Damante | il loro amore è finito L’annuncio social e come

Uomini e donne - Andrea Damante svela i motivi della rottura con Giulia De Lellis : Dopo l’annuncio social di Giulia De Lellis , anche Andrea Damante prende lo smartphone per confermare ai follower la fine della loro storia d’amore. L’ex tronista di Uomini e donne si è detto sorpreso da quanto rivelato dalla giovane, ma non ha potuto fare altro che ribadire che il loro legame è arrivato al capolinea: Dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte e le storie, i commenti ...

