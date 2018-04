GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE | AMORE FINITO Neppure il Grande Fratello riuscì a

GIULIA De Lellis e Andrea Damante - il loro amore è finito. L’annuncio social (e come sennò?) : Finiscono le grandi storie d’amore, figuriamoci gli amori a portata di selfie e telecamere. La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è ufficialmente terminata con un annuncio social (e come altrimenti?) da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati, ma non perché io debba giustificarmi o dare spiegazioni. Mi sembrava il minimo aggiornarvi di questa ...

GIULIA De Lellis e Andrea Damante - la separazione dopo il safari in Africa : matrimonio o rottura definitiva? : Sembra arrivata al capolinea la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante iniziata nello studio di Maria De Filippi con il programma Uomini e Donne . A dare la notizia è la stessa ...

Ufficiale : GIULIA De Lellis ed Andrea Damante si sono lasciati! : Non c’è niente da fare, le coppie formatesi a Uomini e Donne Classico, sono destinate a lasciarsi! Giulia De Lellis annuncia una notizia scioccante! Le sue strane dichiarazioni! Uomini e Donne Gossip: Giulia De Lellis ed Andrea Damante si sono lasciati! Altro che matrimonio il prossimo anno! Giulia De Lellis ed Andrea Damante si sono lasciati! Sembrava ieri quando il tronista veronese, negli studi di Uomini e Donne aveva scelto la ...

Uomini e donne - Andrea Damante svela i motivi della rottura con GIULIA De Lellis : Dopo l’annuncio social di Giulia De Lellis, anche Andrea Damante prende lo smartphone per confermare ai follower la fine della loro storia d’amore. L’ex tronista di Uomini e donne si è detto sorpreso da quanto rivelato dalla giovane, ma non ha potuto fare altro che ribadire che il loro legame è arrivato al capolinea: Dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte e le storie, i commenti ...

Andrea Damante : "GIULIA De Lellis? Lasciati per meccanismi che ormai non funzionavano" : Dopo l'annuncio di Giulia De Lellis sulla fine della sua storia d'amore con Andrea Damante, qualche ora fa, anche l'ex tronista di 'Uomini e Donne', su Instagram Stories, ha voluto fornire, a tutti i followers, la propria versione dei fatti, senza nascondere un pizzico di rammarico per come è finita tutta la questione.prosegui la letturaAndrea Damante: "Giulia De Lellis? Lasciati per meccanismi che ormai non funzionavano" pubblicato su ...

“È colpa sua se è finita”. GIULIA De Lellis e Andrea Damante - la rottura improvvisa ha un retroscena pesante - si dice. Voci bruttissime : “Cosa è successo davvero” : È finita tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Un fulmine a ciel sereno, una doccia fredda per i fan della coppia nata a Uomini e Donne che, stando agli ultimi rumor, avrebbe dovuto sposarsi presto. La loro storia è iniziata a primavera 2016, quando lui la scelse tra le sue corteggiatrici e sembrava un grande amore, tanto da parlare di nozze imminenti nonostante la loro giovane età. E invece lei, che ha anche partecipato all’ultimo ...

GIULIA De Lellis ed i presunti tradimenti di Andrea : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci delle fine della storia d'amore di una delle coppie più famose di Uomini e Donne, i Damellis. In queste ore infatti sono tante le voci che si rincorrono sulla vera ragione che ha portato Giulia De Lellis ed Andrea Damante a lasciarsi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. La fine dei Damellis Nella giornata di ieri Giula De Lellis ha stupito tutti annunciando tramite la ...

GIULIA De Lellis tradita da Andrea Damante? Spuntano le segnalazioni : Andrea e Giulia: la causa della rottura sono i tradimenti di lui? L’annuncio di oggi di Giulia De Lellis sulla rottura con Andrea Damante ha causato tanto scalpore ma anche tanto panico, in special modo tra i milioni di fan di Andrea e Giulia. Due sono le motivazioni che le Bimbe e non solo hanno ipotizzato per giustificare ciò che l’ex corteggiatrice ha affermato oggi. La prima è positiva, e sarebbe che Giulia avrebbe detto ...

GIULIA De Lellis choc : 'Non sono più fidanzata con Andrea' - i retroscena (video) Video : Sull'ultimo numero del magazine #Uomini e donne avevano annunciato le nozze entro due anni. A distanza di appena sette giorni #Giulia De Lellis ha annunciato l'idillio della fine della storia d'amore con Andrea Damante [Video]. Quest'ultimo aveva riferito che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne era la mia famiglia, il mio rifugio quando fa freddo. Parole che lasciavano pensare un idillio forte tra il veronese e l'ex gieffina. Nessun passo ...