' Giudizio Universale' festeggia prime 50 repliche e guarda all' estero

Migliaia di studenti al 'Giudizio Universale' di Balich : Roma, 18 apr. (AdnKronos) - A poco più di un mese dalla 'prima', sono già Migliaia gli studenti che, accompagnati dai loro professori, hanno assistito al 'Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel', lo spettacolo ideato da Marco Balich con la consulenza scientifica dei

Migliaia di studenti al ‘Giudizio Universale’ di Balich : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – A poco più di un mese dalla ‘prima’, sono già Migliaia gli studenti che, accompagnati dai loro professori, hanno assistito al ‘Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel’, lo spettacolo ideato da Marco Balich con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, in scena all’Auditorium Conciliazione di Roma, che oggi va in scena per una serata organizzata da ...

Roma - il live show sul Giudizio Universale incanta gli studenti all'Auditorium della Conciliazione : Una folla di studenti ha invaso l'Auditorium Conciliazione di Roma per la prima per le scuole del live show ' Giudizio universale, Michelangelo and The secrets of the Sistine Chapel ' , firmato da ...

Vespa : "Live show 'Giudizio Universale' avvicina all'arte" : Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Il live show 'Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel' è efficace nell'avvicinare all'arte chi non ha dimestichezza con essa ed è piacevole per chi già conosce la materia, secondo Bruno Vespa. Il giornalista ieri sera era fra il pubblico de

Studenti alla Sistina con il ‘Giudizio Universale’ di Balich : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Una folla di Studenti ha invaso l’Auditorium Conciliazione di Roma per la prima per le scuole di ‘Giudizio Universale. Michelangelo and The secrets of the Sistine Chapel’, il live show firmato da Marco Balich, prodotto da Artainment Worlodwide Shows con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani. Oltre 400 Studenti di diverse scuole di Roma e del Lazio, infatti, hanno assistito allo ...

Bruno Vespa : "Live show 'Giudizio Universale' avvicina all'arte" : " Credo sia uno spettacolo che possa avvicinare al mondo dell'arte tanta gente che non la conosce, chi invece conosce bene il 'Giudizio Universale' può apprezzare alcune trovate dello spettacolo" , ...

'Giudizio Universale' di Marco Balich - una scommessa coraggiosa : ... dapprima benedetto dallo stesso Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini , è stato poi presto sbaraccato brutalmente , dopo soltanto 11 giorni di spettacoli, , ...

Studenti alla Sistina con il 'Giudizio Universale' di Balich : Per Diana Bracco , presidente della Fondazione Bracco, lo show "porta alla ribalta un'Italia splendida e unica" e "un domani potrebbe essere un veicolo di comunicazione del nostro Paese nel mondo. ...

Il mix che trasforma il 'Giudizio universale' di Michelangelo in uno show totale : ... come lo ha definito Balich, che si è detto convinto che lo spettacolo, prodotto da Artainment Worldwide shows e in cartellone per un anno " "avrà un grande riscontro anche in altre parti del mondo", ...

Lulu Helbek : «Così vi racconto Michelangelo e il Giudizio Universale» : È tra i resti sempre meno bianchi dell’ultima nevicata di Roma che si perde lo sguardo di Lulu Helbek quando, a qualche giorno dalla prima del suo Giudizio Universale, la incontro a pochi passi dall’Auditorium della Conciliazione, sul perimetro stradale del rione Borgo. Quartiere che fu già il suo quando a sette anni seguì il papà attore e lasciò la Danimarca. «Ero già qui per la nevicata dell’85. Era un quartiere diverso, c’erano molte più ...