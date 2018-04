Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

"Serve una soluzione politica inche dia certezza del ruolo dell' Italia" nell'Unione europea. Così il presidente del Consiglioa proposito del nuovo. L'Europa è in un "momento d'incertezza e difficoltà", ma "gli interessi nazionali non devono entrare in contraddizione con il progetto europeo", spiegae anche "la discussione sul quadro finanziario non può essere dominata da interessi egoistici". E "nel cammino unitario il tema migratorio deve essere una priorità europea".(Di giovedì 19 aprile 2018)