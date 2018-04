Genova San Fruttuoso | tentato femminicidio in via Donghi

Genova - accoltella al cuore la moglie dopo lite/ San Fruttuoso - ultime notizie : arrestato “ho perso la testa” : Genova, accoltella la moglie dopo una lite per gelosia: San Fruttuoso, ultime notizie e marito subito arrestato. "Ho perso la testa, non so cosa mi è preso"; grave la 40enne(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:13:00 GMT)

Cattedrale di San Lorenzo a Genova - sulla cupola una “firma” del ’500 : Un’incisione di quattro cifre, a 50 metri d’altezza, ha svelato la data esatta di conclusione dei lavori alla Cattedrale di San Lorenzo

Genova - Angela - 46 anni - trovata morta in un lago di sangue : si cerca il marito : La donna è stata ritrovata nel suo appartamento con una ferita da arma da taglio. Un'amica ha raccontato di essere rimasta a casa della coppia fino alle 4 del mattino e quando se n'è andata i due stavano litigando.Continua a leggere

Aeronautica militare : bimbo in pericolo di vita - volo sanitario Cagliari-Genova : Nel primo pomeriggio di oggi 17 marzo, un bambino di un anno in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Cagliari a Genova a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica militare. Il piccolo paziente, accompagnato da un’equipe medica specializzata, è stato poi trasferito in ambulanza per essere ricoverato nell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini. La richiesta di trasporto, come accade in ...

Genova San Fruttuoso - anziano morto in una voragine/ Malore e caduta? La buca e lo scandalo dell'alluvione : Genova San Fruttuoso: morto un pensionato 87enne dopo essere caduto in una voragine. scandalo per la buca mai chiusa dopo alluvione 2016.

Genova San Fruttuoso - anziano morto in una voragine/ Malore e caduta? La buca e lo scandalo dell’alluvione : Un pensionato di 87 anni è morto dopo essere caduto in una buca apertasi nell'asfalto a Genova San Fruttuoso durante l'alluvione di due anni fa e mai chiusa(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:45:00 GMT)

SAN FRUTTUOSO - ANZIANO CADE IN UNA VORAGINE/ Morto in via Berno a Genova : un malore tra le ipotesi al vaglio : Un pensionato di 87 anni è Morto dopo essere caduto in una buca apertasi nell'asfalto a Genova San FRUTTUOSO durante l'alluvione di due anni fa e mai chiusa(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 15:03:00 GMT)

San Fruttuoso - anziano cade in una voragine/ Morto in via Berno a Genova : contenzioso Comune-residenti su buca : Un pensionato di 87 anni è Morto dopo essere caduto in una buca apertasi nell'asfalto a Genova San Fruttuoso durante l'alluvione di due anni fa e mai chiusa(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:35:00 GMT)

Genova - voragine in strada dopo il maltempo a San Fruttuoso : anziano ci cade dentro e muore : Il cadavere di un uomo, un anziano, è stato trovato questa mattina in una voragine apertasi da tempo a Genova sulle alture di San Fruttuoso, in via Berno. Sul posto la polizia, un medico legale e i ...

SAN FRUTTUOSO - MORTO PENSIONATO CADUTO NELLA VORAGINE/ Genova via Berno : buca mai chiusa dopo alluvione 2016 : Un PENSIONATO di 87 anni è MORTO dopo essere CADUTO in una buca apertasi nell'asfalto a Genova San FRUTTUOSO durante l'alluvione di due anni fa e mai chiusa(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:40:00 GMT)

Genova - cadavere di un anziano trovato in una voragine a San Fruttuoso : Il cadavere di un anziano è stato trovato stamani in una voragine che si è aperta da tempo in via Berno, sulle alture di San Fruttuoso, a Genova. La segnalazione del corpo è stata fatta da alcuni abitanti della zona. Al fianco della recinzione che delimita l’area dove si trova il cadavere è stato trovato un paio di ciabatte che potrebbero appartenere all’uomo morto. Sul posto la polizia, un medico legale e i vigili del fuoco chiamati per la ...

Maltempo : riaperta la A26 tra Genova e Alessandria : E’ stata riaperta la A26 Genova Voltri – Alessandria, dove il traffico era stato interrotto per pioggia gelata. Unica limitazione sulla A26 tra l’allacciamento con la A10 e Casale Monferrato e sulla Diramazione Predosa-Bettole, dove l’intensa nevicata in atto ha reso necessario vietare la circolazione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. L'articolo Maltempo: riaperta la A26 tra ...

Maltempo : chiusa laA26 tra Genova e Alessandria per ghiaccio : Ancora qualche disagio in Liguria, a causa del Maltempo, per chi è in viaggio. E’ stata chiusa la A26 Genova Voltri-Alessandria a causa della pioggia gelata. Il transito è stato interrotto in entrambe le direzioni per permettere l’intervento dei mezzi spargisale. In particolare, comunica Autostrade per l’Italia, tratto chiuso tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e nodo A26/A21 Torino-Brescia. E’ tornata regolare, invece, ...

Ateneo di Genova bocciato dal ministero - le imprese bussano all’Iit : Dopo l’esclusione dalla graduatoria del ministero dello Sviluppo economico, è corsa contro il tempo per partecipare al bando: i privati cercano un nuovo capofila