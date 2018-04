Genish | «Con Mediapro nuove prospettive per Tim nel mondo del calcio»

Tim : lista Vivendi per Cda con Genish ceo : ANSA, - MILANO, 5 APR - Vivendi presenta la sua lista per il cda di Tim. La rosa di dieci candidati sarà guidata dal ceo Amos Genish che, si legge in una nota del gruppo francese, "ha il pieno ...

Tim : lista Vivendi per Cda con Genish ceo : ANSA, - MILANO, 5 APR - Vivendi presenta la sua lista per il cda di Tim. La rosa di dieci candidati sarà guidata dal ceo Amos Genish che, si legge in una nota del gruppo francese, "ha il pieno ...

Tim : lista Vivendi per Cda con Genish ceo : ANSA, - MILANO, 5 APR - Vivendi presenta la sua lista per il cda di Tim. La rosa di dieci candidati sarà guidata dal ceo Amos Genish che, si legge in una nota del gruppo francese, "ha il pieno ...

TIM - Genish non preoccupato da accordo Sky-Mediaset ma serve indagine per scongiurare cartello : Teleborsa, - L'operazione Sky-Mediaset non metterà il bastone tra le ruote a TIM, anche se sarebbe opportuno un esame attento da parte delle autorità competenti. Così l'Amministratore Delegato di TIM, ...

TIM - Genish non preoccupato da accordo Sky-Mediaset ma serve indagine per scongiurare cartello : L' operazione Sky- Mediaset non metterà il bastone tra le ruote a TIM , anche se sarebbe opportuno un esame attento da parte delle autorità competenti. Così l'Amministratore Delegato di TIM, Amos ...

TIM - Bollorè e Genish si incontrano a Parigi per fare il punto sul piano Elliott : Teleborsa, - Incontro a Parigi tra Vincent Bollorè numero uno di Vivendi e l'Amministratore delegato di TIM , Amos Genish . I due, secondo quanto riportano alcuni rumors, si sarebbero dati ...

TIM - Bollorè e Genish si incontrano a Parigi per fare il punto sul piano Elliott : Incontro a Parigi tra Vincent Bollorè numero uno di Vivendi e l'Amministratore delegato di TIM , Amos Genish . I due, secondo quanto riportano alcuni rumors, si sarebbero dati appuntamento nella ...

TIM - FONDO ELLIOTT “REVOCA 6 CONSIGLIERI TELECOM”/ Sfiducia a Vivendi ma resta l’ad Genish : Telecom, FONDO ELLIOTT chiede revoca di 6 CONSIGLIERI Tim in quota Vivendi: Sfiducia a Bollorè e al presidente de Puyfontaine. Presentati 6 amministratori possibili: resta l'Ad Genish(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:35:00 GMT)

TIM - Genish pronto a incontrare i vertici di Elliot : Teleborsa, - TIM si mostra in frazionale rialzo a Piazza Affari, dopo che ieri le azioni del gruppo di telecomunicazioni avevano svettato sui rumors di una possibile fusione tra Mediaset e TIM. E' ...

TIM - Genish pronto a incontrare i vertici di Elliot : TIM si mostra in frazionale rialzo a Piazza Affari, dopo che ieri le azioni del gruppo di telecomunicazioni avevano svettato sui rumors di una possibile fusione tra Mediaset e TIM . E' partito il ...