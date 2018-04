Gay Pride? Solo folklore A Novara il sindaco leghista nega il patrocinio ed

Il Gay Pride è divisivo? La mia risposta ad Attilio Fontana : Gentile signor Attilio Fontana, neopresidente della Regione Lombardia, mi hanno colpita moltissimo le sue parole riguardo al motivo del suo diniego per il patrocinio al Gay pride di quest’anno: “Non daremo il patrocinio al Gay pride perché è una manifestazione divisiva e per questo non va sostenuta. Quando le manifestazioni sono divisive non sono mai da sostenere”. Ecco, dunque, ascoltando e rispettando la sua visione personale sulla ...

Il Gay Pride è ‘divisivo’? Spieghiamo a Fontana che cos’è e a cosa serve : La conferma della coalizione di destra in Lombardia dopo le elezioni del 4 marzo scorso non lasciava presagire nulla di buono in termini di tutela delle minoranze, soprattutto della comunità Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e transgender). Già in campagna elettorale abbiamo dovuto sorbire quella chicca del candidato – poi uscito vincitore – Attilio Fontana sulla “razza bianca”, quasi che parlare a ruota libera e senza alcun filtro ...

Gay Pride Bergamo il 19 maggio - Cinquestelle contro Fontana : Eventi, incontri, presentazioni, spettacoli e feste coloreranno di arcobaleno la città. 'Sarà un percorso costruito, condiviso e attraversato dalle numerose realtà sociali, associative e non, che già ...

Cosa pensa il nuovo presidente della Lombardia sul Gay Pride : Il leghista Attilio Fontana ha detto che è divisivo, a differenza del Family Day, visto che «tutti riconoscono il valore della famiglia» The post Cosa pensa il nuovo presidente della Lombardia sul Gay Pride appeared first on Il Post.

Gay Pride - Fontana : “E’ divisivo - non va sostenuto. Sbagliato sbandierare il sesso” : “Non daremo il patrocinio al pride, è una manifestazione divisiva e per questo non va sostenuta”. Attilio Fontana, eletto presidente della Lombardia il 4 marzo con quasi il 50% dei voti, conferma la sua posizione sulle celebrazioni in difesa dei diritti LGBT previste in varie città della regione a giugno: “Non l’ho appoggiato a Varese e non penso lo farò nemmeno qui, ma ne dobbiamo parlare con gli alleati”, ha detto ...

Gay Pride a Trento - il governatore di centrosinistra Rossi nega il patrocinio : “Folklore”. Al suo posto lo fa Bolzano : Il presidente della Provincia Ugo Rossi l’ha definita “una parata folkloristica ed esibizionistica”, prendendosi pure gli applausi di Forza Nuova. Lui che guida il Trentino da leader del Partito autonomista con una coalizione di centrosinistra a guida Pd, con questa motivazione ha negato il patrocinio al Dolomiti Pride, la manifestazione per ribadire i valori di inclusione, autodeterminazione, uguaglianza e lotta ...

La provincia di Trento ha negato il patrocinio al Gay pride : Secondo il suo presidente Ugo Rossi, «non apporta alcun contributo alla crescita e valorizzazione della società trentina» The post La provincia di Trento ha negato il patrocinio al gay pride appeared first on Il Post.

Gay Pride - il no di Tursi divide la giunta Bucci. L’assessore Viscogliosi : «Io sarò al corteo» : Serafini in disaccordo. Viscogliosi: presente al corteo. La “saggia” del vicesindaco: incomprensibile. Il Comune ha negato il patrocinio alla cena e al corteo di Liguria Rainbow previsti per maggio e giugno

Comune di Genova nega il patrocinio a iniziative per il Gay Pride - : L'ufficio di gabinetto del sindaco ha confermato la decisione sia per il corteo organizzato da Liguria Rainbow per il 16 giugno che per la manifestazione "Colorata Cena" del 17 maggio

Forza Nuova contro il Gay Pride a Pompei : una lente sull'ideologia neofascista Video : #Gay Pride a Pompei? Scenario di morte della cristianita' e della civilta'! Così esordisce il post Facebook di #Forza Nuova che attacca ferocemente l'evento programmato a Pompei per fine giugno [Video], adducendo nelle righe successive innumerevoli motivazioni più o meno discutibili in merito all'organizzazione della parata. Il 30 giugno prossimo Pompei potrebbe vivere uno scenario agghiacciante paragonabile senz'altro alla distruzione dovuta ...

Alle origini del Gay Pride : i moti di Stonewall : Tra circa due mesi inizierà la stagione dei Pride italiani e, come sempre, ogni anno si ripresentano le classiche polemiche sulle manifestazioni che molti definiscono delle vergognose carnevalate. Non tutti conoscono le origini di un evento che non è solo una sfilata arcobaleno, ma un vero e proprio anniversario storico. Il motivo per cui viene organizzato a giugno dipende proprio dAlle origini del movimento gay. La notte del 27 giugno 1969 era ...

