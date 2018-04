Fumo | il rischio di ictus negli uomini con meno di 50 anni dipende dal numero giornaliero

California - il caffè come il Fumo : obbligo di indicare il “rischio cancro” in etichetta : California, il caffè come il fumo: obbligo di indicare il “rischio cancro” in etichetta Un giudice americano punta il dito contro l’acrilammide, sostanza prodotta durante la torrefazione Continua a leggere

Perdita dell’udito : il Fumo aumenta il rischio : La Perdita dell'udito potrebbe essere causata anche dal vizio del fumo. A suggerirlo è uno studio condotto su oltre 50.000 persone e pubblicato dalla Oxford University Press, i cui autori hanno analizzato i risultati delle visite di controllo eseguite ogni anno, che includevano test dell’udito e un questionario sullo stile di vita relativo alla salute. Gli esperti hanno dunque esaminato gli effetti del fumo, il numero di sigarette fumate ogni ...

Perdita dell’udito : il Fumo aumenta il rischio : La Perdita dell'udito potrebbe essere causata anche dal vizio del fumo. A suggerirlo è uno studio condotto su oltre 50.000 persone e pubblicato dalla Oxford University Press, i cui autori hanno analizzato i risultati delle visite di controllo eseguite ogni anno, che includevano test dell’udito e un questionario sullo stile di vita relativo alla salute. Gli esperti hanno dunque esaminato gli effetti del fumo, il numero di sigarette fumate ogni ...

Salute : il Fumo mette a rischio anche l’udito : Un ampio studio, basato su dati di oltre 50mila persone seguite per otto anni, del Japan’s National Center for Global Health and Medicine, pubblicato su “Nicotine & Tobacco Research”, ha scoperto che fumare mette a rischio anche l’udito: la dipendenza è associata a una maggior probabilità di incorrere in ipoacusia, una diminuzione di percezione uditiva. La ricerca ha rilevato che anche tenendo conto di fattori tra cui ...

Il Fumo espone ad un maggior rischio di perdita dell’udito - secondo un nuovo studio : Il fumo è associato ad un maggior rischio di perdita dell’udito, secondo un nuovo studio condotto per oltre 8 anni su oltre 50.000 partecipanti e presente nella rivista medica Nicotine & Tobacco Research, pubblicata dall’Oxford University Press. I ricercatori hanno analizzato i dati dei controlli sanitari annuali, che includevano test uditivi eseguiti da tecnici e un questionario sullo stile di vita relativo alla salute completato da ogni ...

Il Fumo aumenta il rischio di psicosi : ecco i risultati di un nuovo studio : Fumare almeno 10 sigarette al giorno è collegato ad un maggiore rischio di psicosi nei giovani fumatori rispetto ai loro pari che non fumano. Il rischio aumenta se si comincia a fumare prima dei 13 anni. Questi sono i risultati di uno studio condotto dal Professor Jouko Miettunen, dell’Academy Research Fellow. L’obiettivo di questo studio era analizzare se fumare ogni giorno sigarette ha un collegamento con il rischio di psicosi nei giovani, ...