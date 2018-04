FSC® Italia | l’Earth Day è l’occasione per dare nuova linfa alle foreste

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Lecome investimento per un futuro sostenibile. In occasione dell’Earth Day 2018 (22 aprile), FSCconferma la necessità di utilizzo responsabile delleattraverso azioni di valorizzazione della risorsa boschiva, riforestazione e compensazione. L’associazione, attiva infin dal 2001, si propone infatti come punto di riferimento nella legalità e nella sostenibilità della filiera legno-carta, in accordo con i più attuali standard di gestione responsabile della risorsa forestale. L’obiettivo dell’Earth Day Network, lanciato nel 2010, è quello di piantare almeno 7,8 miliardi di alberi entro il 2020, anno in cui si festeggerà il 50° anniversario della nascita del movimento, tra i più importanti tra quelli impegnati nella protezione e conservazione dell’ambiente, e che ogni anno coinvolge decine di nazioni e milioni di persone in ...