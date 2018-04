Fratoianni | Al centro le ragioni di chi fatica ad andare avanti Sul

Centrosinistra - Fratoianni (SI) : “Alleanze con Pd? Errore pensare che sia già tempo per farle” : “Guardo con molto interesse a quello che accade nel Partito Democratico, com’è giusto ogni volta che si producono elementi di dinamismo, di novità e di discontinuità, ma credo che non ci siano scorciatoie.” Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, parlando a margine della direzione generale del partito. “Non lo so, ne dovremmo discutere” risponde a chi gli chiede se già qualcuno pensa ad alleanze ...