Francesco Moser | «Il ciclismo è sacrificio Mio figlio Ignazio invece…»

vanityfair

: RT @ProvinciaTrento: Al Cinemino di Milano presentazione alla stampa di Scacco al tempo su Francesco Moser. @UgoGma Ambasciatore del #Trent… - SCogoli : RT @ProvinciaTrento: Al Cinemino di Milano presentazione alla stampa di Scacco al tempo su Francesco Moser. @UgoGma Ambasciatore del #Trent… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) «Per fare il ciclista devi fare un certo tipo di vita: quando mi sono accorto che mionon la faceva, sono stato il primo a dirgli “o corri o smetti”».prova a restare impassibile, proprio come quando dominava in bicicletta, ma dallo sguardo è palese che gli sarebbe piaciuto avere un erede in famiglia, sportivamente parlando. Non ne ha mai fatto mistero, ma il talentuosonel 2014 ha deciso di smettere e lo scorso anno, «per una serie di coincidenze», si è ritrovato addirittura al Grande Fratello. «Ogni tanto lo guardavo per capire cosa succedeva», ci rivela all’anteprima del film sulla sua vita, «, scacco al tempo», realizzato in collaborazione con Enervit e protagonista al 66. Trento Festival Festival. «Ma non è una situazione che mi interessa, ho altro da fare». LEGGI ANCHE: «Cecilia mi fa essere me stesso» Da padre, è stato contento ...