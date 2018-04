Frammenti d' arte in Valbelluna A Mel dal 23 aprile al 16 maggio

Marte : Frammenti di Pianeta Rosso “a spasso” nel Sistema Solare : Il Pianeta Rosso come fonte di space debris in seguito ad evento cruciale avvenuto in un lontano passato: è quanto afferma lo studio “Implantation of Martian Materials in the Inner Solar System by a Mega Impact on Mars”, condotto da un team del Tokyo Institute of Technology e pubblicato recentemente su The Astrophysical Journal Letters. Gli autori della ricerca – spiega Global Science – sono partiti dall’olivina, un minerale che ...