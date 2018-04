Fra vigneti terrazzati e bottiglie nel lago cresce l’enoturismo in Svizzera

meteoweb.eu

: #VITICOLTURA DI PRECISIONE, #CAI: #AGROMECCANICI INSOSTITUIBILI, FRA 10 ANNI MAPPATI 90% DEI VIGNETI - Agricolae - Agricolae1 : #VITICOLTURA DI PRECISIONE, #CAI: #AGROMECCANICI INSOSTITUIBILI, FRA 10 ANNI MAPPATI 90% DEI VIGNETI - Agricolae - venadimaida : Molti anche i vip con una seconda vita fra i vigneti italiani -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Non solo formaggio e cioccolato. Il turismo gastronomico, in, si sviluppa sempre di più intorno al vino. Eè una delle nuove frontiere nella zona della riviera di Montreux, da sempre vocata all’accoglienza, soprattutto per il turismo stagionale e congressuale, legato al benessere e alla salute e per gli eventi culturali e musicali (il Montreux Jazz Festival ha oltre 50 anni), che nel 2017 ha superato i 750mila pernottamenti, secondo i dati forniti dall’Ufficio turistico di Montreux-Vevey (www.montreuxriviera.com). Una zona che vanta anche 800 ettari dia picco suldi Léman e che da oltre dieci anni sono iscritti nel patrimonio dell’Unesco. Sono idi Lavaux, nel cantone di Vaud, fra le più importanti aree vitivinicole della. Un territorio appeso fra le acque lacustri e le Alpi, dove la viticoltura si pratica fin dal XII ...