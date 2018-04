Fortnite | prosegue l' indagine | lo spettrogramma del suono della meteora svela

eurogamer

(Di giovedì 19 aprile 2018) Nel corso di questa mattina vi avevamo raccontato di un grande mistero sorto attorno a unaimprovvisamente comparsa nei cieli di, il celebre Battle Royale di Epic Games al centro di un successo planetario.Questa mattina il gioco si è aggiornato e alcuni utenti, tra cui il noto streamer Ninja, si sono accorti in diretta che il corpo celeste emetteva ora un particolareuna volta centrato il proprio mirino su di esso. Su Reddit è impazzita la caccia all'indizio, e l'utente Lucas7yoshi ha ben presto scoperto cosa si nascondesse dietro l'acuto rumore emesso dalla.Lodelnasconde infatti la celebre emote "Take the L" di, divenuta famosa anche grazie al calciatore Antoine Griezmann in forze all'Atlético Madrid che l'ha utilizzata per festeggiare un suo gol. Un'inaspettata curiosità quindi, che però nonil vero significato...