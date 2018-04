Fondo garanzia prima casa | Mef | finanziati più di 40mila mutui ipotecari a fine marzo

Fondo garanzia prima casa - finanziati più di 40mila mutui ipotecari : Continua il trend di aumento delle richieste di accesso al Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF , per le garanzie sui mutui prima casa. A marzo 2018 - spiega il MEF - sono pervenute, in media, oltre 300 domande al giorno per il tramite delle 175 banche aderenti all'...

Veneto : Regione proroga Fondo garanzia per lavoratori in Cigs : Venezia, 15 mar. (AdnKronos) - La Regione Veneto ha prorogato sino a fine 2020 il fondo di garanzia istituito per anticipare l’indennità di cassa integrazione guadagni (straordinaria o in deroga) ai lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali o nei contratti di solidarietà. Si tratta di uno strumento