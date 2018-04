Fondo garanzia prima casa | finanziati più di 40mila mutui ipotecari

Veneto : Regione proroga Fondo garanzia per lavoratori in Cigs : Venezia, 15 mar. (AdnKronos) - La Regione Veneto ha proroga to sino a fine 2020 il fondo di garanzia istituito per anticipare l’indennità di cassa integrazione guadagni (straordinaria o in deroga) ai lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali o nei contratti di solidarietà. Si tratta di uno strumento

Veneto : Regione proroga Fondo garanzia per lavoratori in Cigs : Venezia, 15 mar. (AdnKronos) – La Regione Veneto ha prorogato sino a fine 2020 il fondo di garanzia istituito per anticipare l’indennità di cassa integrazione guadagni (straordinaria o in deroga) ai lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali o nei contratti di solidarietà. Si tratta di uno strumento pensato a fine 2014, nel pieno della crisi economica, per dare una mano ai lavoratori delle aziende in crisi che, in attesa delle ...