Fmi - Lagarde : "finestra ancora aperta" - fare riforme : New York, 19 apr. , askanews, - Dopo avere detto ripetutamente che i Paesi devono "aggiustare il tetto" approfittando del fatto che ancora "il sole brilla", Christine Lagarde lancia un messaggio ai ...

Valute virtuali spinte da Lagarde (Fmi) : "Potrebbero cambiare la finanza - ma..." : Le criptoValute sono in ripresa, al punto che ci si comincia a chiedere se la lunga fase di correzione delle Valute virtuali cominciata nel 2018 sia alle spalle. Il dubbio forse ce lo porteremo avanti ancora per un po', mentre è una certezza l'importante apertura che arriva addirittura dal FMI, per bocca del suo numero uno Christine Lagarde.In un post sul blog ufficiale del Fondo Monetario Internazionale, la timoniera dell'organismo economico ha ...

Fmi : rallentamento Pil entro 2020. Lagarde : quadro globale attuale luminoso - nubi più scure in vista : Ci potrebbero essere problemi per la crescita mondiale andando in avanti. E' quanto si legge nel World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale. "La crescita globale è attesa in ...

Fmi : Lagarde - consumatori più poveri le maggiori vittime delle barriere commerciali : "Il commercio multilaterale ha trasformato il mondo nel corso della passata generazione. Ma il sistema di regole e responsabilità condivise è in pericolo. , Il ritorno del protezionismo, ndr, rappresenterebbe un fallimento della politica senza ...

Lagarde - Fmi - contro protezionismo - lancia allarme debito : Nel mese di gennaio, i l Fondo Monetario ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell'economia mondiale al 3,9% per il 2018 e il 2019. Ricevi aggiornamenti su debito pubblico Lasciaci la tua ...

Fmi - Lagarde lancia l'allarme debito. Sui dazi : 'Non strada migliore' - : Il direttore generale del Fondo monetario internazionale ha parlato di livelli di indebitamento pubblico mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma si dice comunque ottimista sulla crescita economica

Christine Lagarde - "no al protezionismo"/ Fmi ai governi : "Restrizioni import fanno male ai poveri" : Christine Lagarde, "no al protezionismo": il direttore generale del Fmi da Hong Kong lancia un messaggio ai governi, in particolare sulla questione dazi(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:01:00 GMT)

Fmi : Lagarde - no al protezionismo - allarme debito : ''I governi devono evitare il protezionismo in tutte le sue forme. La storia ci insegna che le restrizioni all'import fanno male a tutti, soprattutto ai consumatori piu' poveri''. Lo afferma il ...

Fmi - Lagarde : Eurozona si prepari a prossima crisi con fondo ad hoc - attenti a minacce populismo e protezionismo : Sarebbe ora che l'Eurozona si preparasse alla prossima crisi. Parola di Christine Lagarde, numero uno del fondo Monetario Internazionale, che auspica anche la creazione di un fondo anti-crisi da parte ...

Fmi - Lagarde propone un fondo anticrisi per l'Eurozona : BERLINO - Christine Lagarde ripete da tempo che bisogna 'riparare il tetto quando splende il sole', che non bisogna affidarsi troppo alla crescita che ha ripreso a correre in Europa. C'è sempre il ...

Lagarde - Fmi - : nessuno vince guerre commerciali. E attenti a volatilità mercati e tensioni geopolitche : Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, ha ricordato che "la storia dell'economia mostra che le guerre commerciali danneggiano la crescita globale" e che nessuno alla fine, vince.

Lagarde - Fmi - : Nella guerra sui dazi non vince nessuno : Teleborsa, - Una guerra commerciale bloccherebbe la crescita globale. A lanciare l'allarme la numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde , che si è espressa in merito alla ...

