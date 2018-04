Fitness tracker Mpow | recensione

chimerarevo

: Antimi, Fitness Tracker Con Cardiofrequenzimetro E Contapassi Con Bluetooth, Per Iphone X, 8, 8 plus, Samsung S8 e… - JuveBot : Antimi, Fitness Tracker Con Cardiofrequenzimetro E Contapassi Con Bluetooth, Per Iphone X, 8, 8 plus, Samsung S8 e… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) In commercio ci sono tantissimi braccialidalle funzioni più disparate, dal design sempre diverso ed in praticamente qualsiasi fascia di prezzo. Quello che vedremo in questo articolo è l’ultimissimo braccialedi! Questoabbastanza economico sembra mettere al primo posto la comodità e l’ergonomia, ma soprattutto con uno sguardo all’autonomia: ci sarà riuscito? Scopriamolo insieme! Unboxing e Design Sicuramente degna di nota è la confezione di vendita di questo braccialediche si contraddistingue per il suo stile “minimal” ed elegante, come potete notare dalle foto che seguono: All’interno della confezione, come solito per questi, il minimo indispensabile: un manuale utente ed un piccolo cavo di ricarica USB che si aggancia magneticamente, una soluzione sicuramente carina ma scomoda il più delle volte, soprattutto in ...