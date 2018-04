Fiorentina | Pezzella sarà riscattato | ma incombono due società spagnole

Fiorentina - lo Schalke piomba su Pezzella : Lo Schalke 04 ha messo nel mirino German Pezzella. Il difensore argentino è in prestito dal Betis Siviglia ma la Fiorentina ha già deciso di riscattarlo a fine stagione, versando i 10 milioni stabiliti nelle casse degli andalusi. La dirigenza viola dovrà poi resistere agli assalti degli altri club europei. I tedeschi sarebbero disposti ad offrire 15 milioni più bonus, ma difficilmente verrà ceduto per meno di 30. The post ...

Fiorentina : Pezzella non si capacita per la morte di Astori - : Poco più di una settimana fa il mondo del calcio, e non solo, piangeva il difensore centrale della Fiorentina Davide Astori, morto in albergo a Udine per un arresto cardio circolatorio. Da allora la Fiorentina è scesa nuovamente in ...

Fiorentina - Pezzella : 'Non ero pronto per giocare. Vitor Hugo? Astori l'ha portato su e ha fatto gol' : Il difensore della Fiorentina , German Pezzella , è intervenuto a Sky Sport : 'È stata una settimana difficile per noi. Io non ero pronto per giocare dopo quello che è successo ma era meglio scendere in campo per andare avanti. Sono sicuro che Davide voleva che ...

Fidanzata Pezzella - Agus Bascerano scatenata : book fotografico sexy che fa impazzire i tifosi della Fiorentina [FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...