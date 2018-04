Fine settimana con Massa in Fiore

Sagre - il Fine settimana si festeggia a Tassullo - Canino e Ascrea : I quattro giorni di festa saranno caratterizzati da un ricco programma che prevede, oltre alle degustazioni non stop presso l' Aranciera , anche spettacoli, mostre, competizioni e intrattenimenti per ...

Cosa fare in città : tutti gli appuntamenti del Fine settimana del 21 e 22 aprile : Ancora un fine settimana ricco di iniziative e appuntamenti in città e nel novarese. Spettacoli, sagre, street food, mostre, fiere, manifestazioni, e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo week end novarese. 1 / 5 continua a leggere l'articolo '

Intenso e decisivo Fine settimana per le squadre del Network Mastria Vending Catanzaro : Sicuramente un week end sportivo di fuoco per i team del Network Mastria Vending. In pratica ci saranno in ballo la maggior parte dei successi della stagione 2017/18. Questo il planning: - Venerdì 20, ...

Mario Incudine chiede questo Fine settimana la stagione del Teatro Donnafugata : ... diretta da Vicky e Costanza Di Quattro, con la collaborazione di Clorinda Arezzo, che gode del supporto dell'Assessorato agli Spettacoli del Comune di Ragusa e del contributo di vari sponsor privati.

Superbike - GP Olanda 2018 in tv : su che canale vedere il Fine settimana di Assen? Date - programma e orari : La Superbike torna subito in pista. Nel prossimo fine settimana si correrà nell’Università del Motociclismo ad Assen. Nel Round di Olanda, il quarto di questa stagione, sarà ancora Jonathan Rea l’uomo da battere, sempre leader del Mondiale dopo il weekend di Aragon. I due piloti della Ducati, però, hanno dato filo da torcere all’asso della Kawasaki, specie Chaz Davies, mattatore in gara-2. Marco Melandri, invece, non è riuscito a dare ...

MotoGP - GP Americhe 2018 in tv : su che canale vederlo? Il programma e gli orari del Fine settimana su Sky e TV8 : Su che canale vederlo? Il programma e gli orari del fine settimana su Sky e TV8 Tanti gli spunti, dunque, tutti da vivere in diretta televisiva su Sky Sport, in streaming su Sky Go ed in CHIARO di ...

MotoGP - GP Americhe 2018 in tv : su che canale vederlo? Il programma e gli orari del Fine settimana su Sky e TV8 : Nel prossimo weekend (20-22 aprile), il grande Circus del Motomondiale tornerà protagonista ad Austin (Usa) per il terzo appuntamento iridato della stagione. In MotoGP, a tenere banco è il comportamento in pista di Marc Marquez. Il Cabronçito, reo di tante scorrettezze nello scorso GP d’Argentina, è finito nell’occhio del ciclone anche perché, tra le sue vittime, c’è stato Valentino Rossi. “Dottore” che, davanti ai ...

Team Marville : tutti i risultati del Fine settimana : Team Marville protagonista a Carpaneto Piacentino. Appuntamento con la quattordicesima edizione della gran fondo su strada della Giancarlo Perini prova del circuito del Giro delle Regioni 2018. Tre i ...

Casinò : a Campione vincite alle slot nel Fine settimana : Milano, 16 apr. (AdnKronos) - Serie di jackpot nel fine settimana nella sala slot del Casinò Campione d’Italia. Venerdì 13 aprile un giocatore di Bergamo ha vinto 26.035 euro centrando il jackpot della slot serie Mf. Lo stesso giorno un cittadino dello Sri Lanka residente in Svizzera ha vinto 22.970

Snooker - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana a Sheffield : Nel weekend del 21-22 aprile incomincerà il Mondiale 2018 di Snooker, biliardo all’inglese. Sarà come sempre il Crucible di Sheffield a ospitare la rassegna iridata: si comincerà con il primo turno al meglio dei 19 frame. Sono già ammessi i migliori 16 giocatori del ranking che attendono di scoprire i loro avversari. Si stanno infatti disputando le qualificazioni dalle quali emergeranno i 16 sfidanti. Montepremi totale di 1,97 milioni di ...

Superbike - GP Olanda 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana a Imola : Il fine settimana sarà trasmesso, come al solito, sui canali Mediaset , Italia 2 e Italia 1, e su Eurosport , con la possibilità dello streaming grazie a Premium Play ed Eurosport Player . Il ...

Italia-Belgio - Play-off Fed Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo del Fine settimana di Genova : ...21 aprile ore 13.30 primo singolare a seguire secondo singolare Domenica 22 aprile ore 12.00 terzo singolare a seguire quarto singolare a seguire doppio diretta tv su Supertennis diretta streaming su ...