Finalmente si potrà selezionare la mappa in PUBG | dettagli e uscita

optimaitalia

: RT @beckslash85: Il futuro #Governo #M5S + #PD finalmente potrà inaugurare un nuovo ministero: quello della Pubblica Distruzione, sappiamo… - arcobalenietnei : RT @beckslash85: Il futuro #Governo #M5S + #PD finalmente potrà inaugurare un nuovo ministero: quello della Pubblica Distruzione, sappiamo… - beckslash85 : Il futuro #Governo #M5S + #PD finalmente potrà inaugurare un nuovo ministero: quello della Pubblica Distruzione, s… - DeSetter : @gq_gianni Finalmente potrá realizzare in modo legale il sogno grilliano ...dell’ozio -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ottima novità per tutti i giocatori disila. con cui poter giocare. PlayerUnknown's Battlegrounds presto inserirà quindi una funzione perla, del resto da tempo i giocatori diin tutto il mondo hanno chiesto a gran voce di poter scegliere su qualegiocare. Per adesso ci sono Miramar e Erangel, ma molti preferiscono quest’ultima. Lo sviluppatore non ha mai detto che questa funzione sarebbe stata impossibile, anche se ha spiegato che potrebbero esserci dei problemi per molti giocatori, almeno inizialmente. Nonostante tutto oggiCorp. ha annunciato che la funzione sarà disponibile a breve per i server di test.Scegli al tuapreferita inSempreCorp. attraverso il blog ha spiegato che non dovrebbero esserci problemi con la selezione della, soprattutto per le regioni che non sono popolate come ...