Finale di Scandal 7 | l’addio alla serie in arrivo in Italia | Shonda Rhimes sulla

SCANDAL - Mistero sul Finale di stagione a poche puntate dalla fine : Dopo il grande successo del crossover con How To Get away With Murder, sulla rete americana ABC torna il tredicesimo episodio della stagione conclusiva intitolato "Air Force Two"I protagonisti della puntata sono David e Cyrus, i due sono diretti ad un summit a Lisbona sulla pirateria informatica. Improvvisamente il loro aereo viene violato. I loro amici rimangono impotenti davanti all'accaduto e non sanno come aiutare i due uomini e gli altri ...