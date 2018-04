Fifa apre procedimento contro Russia per cori razzisti : La Fifa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della Federcalcio russa in seguito ai cori razzisti dei suoi tifosi durante l’amichevole contro la Francia, che si è disputata nel mese di marzo e vinta 3-1 dai transalpini, decisa dalla doppietta di Kylian Mbappe e dal gol di Paul Pogba. Non è il primo episodio del genere che vede protagonisti i tifosi russi, indagini per comportamenti razzisti avevano riguardato la Russia , ...

La vendita libera dei biglietti per i Mondiali di calcio riapre oggi sul sito della Fifa : Fino al 3 aprile si possono comprare i biglietti per tutte le partite della Coppa del Mondo in Russia, escluse la finale e Argentina-Islanda