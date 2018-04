Festival del Mare a Genova dal 10 al 12 maggio

Coachella training : il Festival più famoso del mondo visto dall'influencer Veronica Ferraro : Coachella ormai è come Halloween: al di qua dell'Atlantico non ha molto senso "festeggiarli" eppure sono diventati una tradizione. Così Coachella è lo stile che anticipa le tendenze dell'estate: ...

Festival della Salute a Sanremo - il programma di giovedì 19 aprile : ... cucinarli; • dalle 10.30 alle 17.00 ci sarà la "Maratona della Lettura" " a cura di Eliana Petruzzelli Telethon Italia; • dalle 8.30 alle 13.00 il "Chimicand LAB" con la sfida alla scienza a cura di ...

'Squilibri' : dal 10 al 13 maggio a Udine la 14ª edizione del Festival 'Vicino/lontano' : I progressi biomedici che fanno incrociare medicina e scienza pongono un dilemma morale non indifferente: sarà possibile mettere a disporre di tutti queste acquisizioni, oppure anche questo progresso ...

National Geographic Festival delle Scienze : il programma di domani - giovedì 19 aprile : 250 kg. È la quantità di plastica che ogni secondo viene riversata in mare ed è anche il peso di Plasticus, la balena di 10 metri realizzata da “Sky Ocean Rescue-Un mare da salvare”, allestita per il primo giorno del National Geographic Festival delle Scienze. Un messaggio chiaro, impossibile da ignorare: la salvaguardia dell’ambiente dipende dalle azioni di ognuno di noi. Esposta nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica fino al 22 ...

Bressanone : grande Festival per la Giornata Internazionale della Luce Unesco - VeraClasse : ... medicina, arte, scienza. Stampa #Eventi #Lifestyle #Unesco #Bolzano #Europa #Italia #Trentino-Alto Adige Monica Zoppelletto Ultimi Articoli Lifestyle Bressanone: grande festival per la Giornata ...

Genova : dal 10 al 12 maggio la prima edizione del Festival del Mare : Porto Antico, Acquario e Galata Museo del Mare ospiteranno dal 10 al 12 maggio la prima edizione del Festival del Mare, ideato e organizzato dall’Università di Genova. In tre giorni 20 discipline, più di 50 eventi per ogni genere di pubblico: tavole rotonde, workshop, conferenze divulgative, laboratori didattici, mostre e spettacoli e una rassegna cinematografica, 120 ospiti e più di 300 persone coinvolte nell’organizzazione. Un’occasione ...

Cannes 2018 - annunciata la giuria del prossimo Festival : Data la partenza imminente prevista per il prossimo 8 maggio, in questi giorni si stanno delineando tutti i dettagli del prossimo festival di Cannes. La manifestazione cinematografica, reduce dalle polemiche con Netflix e dall’annuncio dei film in concorso, in queste ore ha ufficializzato quella che sarà la giuria che valuterà le pellicole. Sono stati svelati, dunque, i nomi che affiancheranno la presidente di giuria, Cate Blanchett, in ...

La giuria del Festival di Cannes 2018 : Sono stati annunciati i membri della giuria principale del prossimo festival di Cannes, che si terrà dall’8 al 19 maggio. Ci saranno le attrici Kristen Stewart e Léa Seydoux, i registi Denis Villeneuve, Andreï Zviaguintsev e Robert Guédiguian, l’attore cinese Chang The post La giuria del festival di Cannes 2018 appeared first on Il Post.

Dal 22 aprile al via la prima edizione del Festival "In Fonte Veritas" : La rassegna, che proseguirà fino al 28 aprile, ha in programma un calendario ricco di eventi tra spettacoli ad ingresso gratuito, musica e workshop diretti da maestri internazionali. Compagnie ...

Gli ospiti del Comacchio Beach Festival : Bennato con Britti - Alessio Bernabei - Biondo e tutti gli altri : Sono stati annunciati gli ospiti del Comacchio Beach Festival, in programma per l'8 e per il 9 giugno a Porto Garibaldi. Star della prima serata saranno Edoardo Bennato ed Alex Britti, sul palco insieme per un concerto speciale. Edoardo Bennato e Alex Britti duetteranno live in occasione della prossima edizione del Comacchio Beach Festival mentre sui 3 schermi giganti posti sul palco verranno proiettati video relativi alla loro carriera ed ...

Lazio - contro la Fiorentina è Festival del gol : tutti i dettagli : Nelle ultime 5 gare tra la compagine biancoceleste e quella viola, come riporta il Corriere dello Sport, gli spettatori hanno esultato per una media di oltre quattro reti a match. GOL E SPETTACOLO - ...

TRENTO alla 66° edizione di Film Festival la pioniera dell'arrampicata sportiva all'aperto sarà presente con "Climbing Iran" un documentario ... : Come la gravità porta all'uguaglianza", tra sport, condizione della donna in Medio Oriente e desiderio di uguaglianza. Nell'occasione saranno presentate le prime immagini di "Climbing Iran", ...

Il Festival della tv di Dogliani a caccia di idee : #Leideecontano, rigorosamente scritto con hashtag e tutto attaccato, come vuole la comunicazione duepuntozero. È questo il tema, il filo rosso della settima edizione del festival della Tv e dei Nuovi ...

Ancora più bello e ricco - Lake Como Festival della Luce nel segno di Volta : ... Martin Chalfie , scopritore della proteina verde fluorescente , GPF, ; il neuroscienziato scopritore dei neuroni specchio, GiaComo Rizzolatti ; il filosofo della scienza Corrado Sinigaglia ; il ...