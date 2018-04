Ferrero | “Orgogliosi primo posto classifica Reputation”

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Roma, 19 apr. – (AdnKronos) – “Siamo orgogliosi di essere ancora una volta al vertice delladel Reputation Institute in Italia. E per questo dobbiamo ringraziare i nostri consumatori e tutti coloro che hanno deciso di confermare la stima e la fiducia nei nostri confronti”. Così – a margine dell’evento di presentazione della nuovadel Reputation Institute – Alessandro d’Este, Presidente e Amministratore Delegato diCommerciale Italia,commenta ildicome azienda con la più alta reputazione in Italia.“Siamo l’azienda con la più alta reputazione al mondo nel settore alimentare e, con una visione più allargata, prima anche di tutto il largo consumo; siamo inoltre – aggiunge – la prima azienda italiana nellaglobale e oggi ci confermiamo primi assoluti anche in ...