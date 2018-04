Fermato a Bologna maniaco seriale

Bologna - Fermato Tivadar maniaco seriale/ Aggressione sessuale a studentessa : condanna 2014 - ma pena sospesa : Bologna , preso maniaco seriale Robert Tivadar : ultime notizie, nuova Aggressione sessuale dopo esser già stato condanna to nel 2014 , ma con pena sospesa da patteggiamento(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:51:00 GMT)

Studentessa aggredita a Bologna : Fermato il “palpeggiatore” Tivadar già arrestato nel 2014 : L'uomo fermato per l'aggressione sessuale di una Studentessa è Cesarin Tivadar, un maniaco seriale conosciuto anche come “il palpeggiatore di Bologna”. Nel 2014 seminò paura nella zona universitaria della città e poi fu trovato in Danimarca.Continua a leggere