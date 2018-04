Fed | i dazi distruggono il lavoro Imprese preoccupate

Fed - Beige Book : guerra commerciale e dazi spaventano aziende - paura per aumento prezzi : L'economia degli Stati Uniti continua a crescere a un ritmo tra il modesto e il moderato, ma la Federal Reserve mette in evidenza la minaccia di una guerra commerciale condotta a colpi di dazi doganali. ...

Fed : bene prospettive Usa - ma timori dazi : Il rapporto sull'economia mette inoltre in evidenza le difficoltà delle aziende a riempire posti di lavoro vacanti, soprattutto per le occupazioni altamente specializzate. Si teme un "ulteriore ...

Fed : bene prospettive Usa - ma timori dazi : 22.24 Le prospettive per l'economia americana restano "positive", ma le aziende sono preoccupate per i dazi. Lo indica la Fed nel Beige Book, basato sulle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui è presente. Il rapporto sull'economia mette inoltre in evidenza le difficoltà delle aziende a riempire posti di lavoro vacanti, soprattutto per le occupazioni altamente specializzate. Si teme un "ulteriore aumento" dei prezzi, soprattutto per ...

Fed : prospettive positive ma timori dazi : Lo afferma la Fed nel Beige Book, il rapporto sullo stato dell'economia che farà da base alla prossime decisioni di politica monetaria. DRZ

Fed : prospettive Usa positive - ma aziende temono dazi : Lo afferma la stessa Fed nel Beige Book, il rapporto sullo stato dell'economia che farà da base alla prossime decisioni di politica monetaria. La ripresa economica americana procede a una velocità ...

Fed : prospettive positive ma timori dazi : Lo afferma la Fed nel Beige Book, il rapporto sullo stato dell'economia che farà da base alla prossime decisioni di politica monetaria.

Monito della Fed a Trump «I dazi sono un pericolo» : Cinzia Meoni La Federal Reserve lancia l'allarme sui rischi che una guerra commerciale può rappresentare per l'economia statunitense: il Monito, che suona con un avviso a Donald Trump nella conduzione della guerra commerciale con la Cina, emerge dalle minute dell'ultima riunione del Fomc. Dove una «forte ...

Fed avverte : 'guerra dazi letale per economia Usa' : 'La prospettiva di ritorsioni da parte di altri Paesi, così come altre questioni e incertezze associate alle politiche commerciali si legge nei verbali è considerata un rischio per l'economia a ...

Bond favoriti da Fed clemente nel 2018 - Borse nervose per i dazi : ... fattore che creerà dei dubbi sull'effettivo aumento dei tassi di interesse, qualora l'economia andasse nella direzione prevista dalla Fed". Sul Forex l'euro , che punta dritto a quota $1,24, e la ...

Fed torna colomba sui tassi I dazi non spaventano Powell : Mettendo così a repentaglio l'espansione di un'economia che 'gode del migliore stato di salute da dieci anni'. Quanto alla riduzione del bilancio della Fed, procede 'agevolmente'. Altro fattore ...

Wall Street incerta con lo sguardo rivolto a dazi e Fed : Il mercato seguirà con attenzione la conferenza stampa del presidente Jerome Powell, per cercare di capire quali saranno i futuri orientamenti in tema di politica monetaria. Intanto continua a tenere ...

Soffia il vento dei dazi - eppure Trump sceglie il mercatista - Fedele - Kudlow : New York . Un consigliere della Casa Bianca ha detto ai cronisti di Politico che martedì sera Donald Trump ha chiamato Larry Kudlow mentre questi cenava a Manhattan e gli ha offerto il posto di ...

Dazi : Federalimentare - no a protezionismi ma basta con dumping : Roma, 9 mar. (AdnKronos) – “Non è mai un fatto positivo quando la crescita del commercio mondiale viene ostacolata da Dazi e neoprotezionismi”. Così in una nota Luigi Scordamaglia, il presidente di Federalimentare, esprimendo “preoccupazione” per l’introduzione dei Dazi da parte del presidente Usa, Donald Trump. Scordamaglia, nel ricordare che gli Stati Uniti sono il primo mercato del food italiano fuori dalla ...