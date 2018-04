Farinetti | ' Apprezzo le ultime aperture del M5S | il PD deve dialogarci'

Blastingnews

(Di giovedì 19 aprile 2018) In occasione della puntata di Otto e mezzo di questo mercoledì 18 aprile è intervenuto l'imprenditore piemontese Oscar, che ha parlato a tutto tondo della situazione #Politica del Paese.: 'Ecco cosadellenovita' del M5S' All'inizio Oscarha detto: Serve discontinuita' e bisogna entrare in una dimensione nuova della politica, secondo me può essere che un Governo fra 5 Stelle e Lega apra una fase nuova VIDEO; soprattutto spero che ci possa aiutare a passare dalla critica all'aiuto e al compromesso. Se c'è una cosa che trovo molto interessante nel cambiamento di logica del #M5S è questa disponibilita' a lavorare insieme agli altri, a fare compromessi, a modificare alcune cose dei propri programmi: è tutto positivo. Purtroppo questa legge elettorale è terribile per cui bisogna fare dei sacrifici. L'alternativa è tornare a votare ma ...