http://feedproxy.goo

: 'NON CREDI SIA ARRIVATO IL MOMENTO DI PRENDERE IN MANO LA TUA VITA?' ?? ESISTE UN SISTEMA AUTOMATIZZATO CHE TI PERME… - manuelpigna : 'NON CREDI SIA ARRIVATO IL MOMENTO DI PRENDERE IN MANO LA TUA VITA?' ?? ESISTE UN SISTEMA AUTOMATIZZATO CHE TI PERME… - giannifioreGF : Fai login con #Facebook su un sito? I tuoi dati sono tracciati: Che comodità registrarsi su… - MarangioneLuigi : si può avviare una attività commerciale utilizzando i social network senza fare investimenti? la risposta è si . ma… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Che comodità registrarsi su unWeb utilizzando idi accesso a, peccato che anche questo sistema consenta di accedere aidegli utenti del social network. Ancora una scoperta inquietante sulla perdita deidegli iscritti al social network di Mark Zuckerberg, basta uncone il tracciamento è completo.con: ancoraaccessibili a terze parti Secondo i ricercatori di sicurezza di Freedom to Tinker, gli utenti che si registrano su qualunqueWeb non inserendo i propri, magari bastano una mail e una password, ma utilizzano ilconstanno trasmettendo molte più informazioni del previsto alin questione. È una pratica comune che utilizzano quasi tutti i siti Web esistenti, ad esempio Trustpilot, InfinityTV e tantissimi altri. Chi lo utilizza lo fa, in genere, per comodità e rapidità, ignaro di quale fine ...