Facebook vietato agli under 16 | cambierà davvero qualcosa?

(Di giovedì 19 aprile 2018) Che possacambiareè tutto da verificare. Anzi, è probabile che non accadrà granché. Perché la sostanza non è tanto fornire garanzieadolescenti che popolano i social – o meglio, non solo – ma impedire l’iscrizione a chi, dal prossimo 25 maggio ma anche adesso stando alle regole di ogni piattaforma, non potrebbe starci, lì sopra. Nei giorni scorsi l’indiscrezione che WhatsApp starebbe per alzare la soglia per usarle l’app appunto a 16 anni. Poi la conferma di, che travolto dall’affare Cambridge Analytica ha introdotto un meccanismo tanto atteso quanto inutile per tutelare i baby utenti fra i 13 e i 15 anni. Ma cosa sta succedendo? Perché, all’improvviso, le app più popolari paiono aver scoperto i minori? Primo, non li hanno scoperti dall’oggi al domani. Anzi. Semplicemente il nuovo regolamento generale europeo per la protezione dei dati personali – in ...