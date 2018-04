FACEBOOK Il vero bug di cui non ci siamo accorti siamo noi

“Ho ucciso mia madre”. L’annuncio su FACEBOOK di un crimine orribile. Gli utenti a bocca aperta - a chiedersi se fosse vero. Una storia agghiacciante : ecco cos’era successo (e com’è andata a finire) : Una frase scioccante pubblicata in rete all’improvviso, su Facebook , in mezzo a tanti altri post sulla falsariga di quelli che leggiamo ogni giorno. Dove, però, Casey James Lawhorn, ragazzo di 23 anni, ammetteva senza troppi giri di parole di aver appena ucciso la madre e un suo caro amico 22enne, e annunciava l’intenzione di suicidarsi: “Ho sparato e ucciso mia madre, Vi Lawhorn, e un mio caro amico Avery Gaines. Ho ...

Cambridge Analytica - è vero : FACEBOOK ci spia. E noi siamo d’accordo : Mark Zuckerberg si compra intere pagine di giornale per scusarsi e rassicurare gli utenti di Facebook . Chi si è commosso per il beau geste, freni le lacrime e pensi che le vistose e costose inserzioni pubblicitarie sono state pagate con i soldi guadagnati mettendo a frutto le informazioni che abbiamo direttamente o indirettamente riversato su quel social network. La vicenda, apparentemente conclusa (e solo perché sui fogli dell’informazione ...

Come funziona Vero - il social anti-FACEBOOK che tutti scaricano : Pagheresti per avere una versione di Facebook costruita soltanto per tenerti in contatto con gli amici, al netto di pubblicità e news feed? A quanto pare sì, perché è questo il concetto intorno al quale è nato Vero, il social che sta spopolando in Rete e che è arrivato al primo posto tra le app gratuite più scaricate dagli store mobile. “I nostri abbonamenti ci consentono di lasciare la pubblicità fuori e di focalizzarci solo su una ...