Fabrizio Corona | Silvia Provvedi lascia la sua casa dopo l' incontro segreto con Belen

Mattino 5 : “Silvia Provvedi ha lasciato l’appartamento di Fabrizio Corona” : Silvia Provvedi avrebbe lasciato l’appartamento di Fabrizio Corona. Questo quanto annunciato da Federica Panicucci a Mattino5. Un gesto, questo, che arriverebbe a poche ore dal servizio apparso sul settimanale Oggi nel quale Corona è stato fotografato insieme a Belen Rodriguez. La Panicucci ha provato a contattare la cantante telefonicamente ma senza ottenere risposta. Chissà se si tratta solo di una coincidenza o se davvero le foto uscite ...

Nina Moric e Fabrizio Corona/ Pace a suon di “like” - Luigi Favoloso al Grande Fratello : deve preoccuparsi? : Nina Moric e Fabrizio Corona/ Pace ritrovata a suon di “Mi piace" su Instagram? La modella croata gradisce gli scatti dell’ex marito e il web incomincia a mormorare...(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:20:00 GMT)

Nina Moric Vs Belen Rodriguez/ Le due ex di Fabrizio Corona faccia a faccia in tribunale il 3 luglio : Nina Moric e Belen Rodriguez si rivedranno in tribunale il 3 luglio. Le due ex di Fabrizio Corona di nuovo faccia a faccia per le accuse di diffamazione(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:00:00 GMT)

“Ma sono loro!”. Fabrizio Corona e Belen Rodriguez di nuovo uno accanto all’altra. La bella argentina e il suo ex fidanzato sono stati beccati in un lussuoso albergo milanese. E il gossip già si scatena : Appena uscito dal carcere ha subito fatto parlare di sé. Del resto Fabrizio Corona non è uno di quelli che passa inosservato. A far più rumore però è la presenza al suo fianco. I paparazzi lo hanno infatti beccato al fianco di Belen Rodriguez in atteggiamenti più che amichevoli. A pubblicare la foto è stato il settimanale Oggi che da sempre segue i movimenti della bella argentina. A quanto pare Fabrizio si sarebbe presentato prima a casa ...

Fabrizio Corona - Instagram vietato ma Gabriele Parpiglia lo fa finire nelle sue Stories : Ora che è in libertà vigilata e i social sono chiaramente vietati, a utilizzare gli account di Fabrizio Corona è il suo staff (anche se non sempre, a quanto pare). L'ex re...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi - corteggiatore di Sara - a casa di Fabrizio Corona : Dalla 'Corona' del trono di Sara Affi Fella, alla casa di un altro Corona, ben più noto. È quello che sta succedendo in queste ore a Lorenzo Riccardi, corteggiatore di Uomini e Donne, finito nel mirino per essere stato ospite in casa di Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi che dopo aver scontato un periodo in carcere ora è agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Il tutto è confermato da alcune Instagram Stories del ragazzo, che lo ...

U&D - Lorenzo Riccardi : lo scatto con Fabrizio Corona che fa discutere Video : #Lorenzo Riccardi ha diviso le troniste e scatenato accesi dibattiti tra i seguaci di Uomini e Donne [Video]. Durante il percorso nel dating show, il corteggiatore ha conquistato la ribalta con il suo atteggiamento da guascone. Un mattatore capace di tenere a lungo sulla corda Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Tra uscite imprevedibili, segnalazioni, roventi discussioni e clamorosi dietrofront, il ventiduenne si è avvicinato sempre più all’ex ...