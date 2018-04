F1 Red Bull | Ricciardo | «Non voglio firmare un contratto lungo»

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della 36ª giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti della Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

Formula 1 - Ricciardo avverte : 'Resto solo con Red Bull vincente' : 'Non voglio firmare un contratto lungo, non so ancora in quale direzione questo sport stia andando, l'ideale sarebbe un contratto biennale -aggiunge Ricciardo al 'Times'. Voglio la macchina migliore, ...

F1 McLaren - Boullier : «Siamo più indietro rispetto a Red Bull e Renault» : TORINO - Il direttore sportivo della McLaren Eric Boullier, nonostante i discreti risultati e il quarto posto nella classifica costruttori dopo i primi tre gran premi stagionali, sa che non può essere ...

Cyberbullismo in chat : nel Veneziano tRedicenne si butta dalla finestra : La ragazzina, che frequenta la seconda media, si è fratturata l'anca. In dicembre la mamma aveva presentato una denuncia ai carabinieri

Serie B - RedBull B-Best : Tremolada vince il contest della 34ª giornata : Proprio per questo i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della 34esima giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che celebra ogni ...

Serie B - Red Bull B-Best : Rosina vince il contest della 35ª giornata : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della 35ª giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che celebra ogni ...

“Qui comando io - mi metta sei” : insegnante bullizzato | In un’altra scuola ragazzo aggRedito da 5 coetanei : “Qui comando io, mi metta sei”: insegnante bullizzato | In un’altra scuola ragazzo aggredito da 5 coetanei E’ successo nella periferia di Lucca. Ma non è l’unico episodio di bullismo avvenuto nella città toscana: in una media un alunno aggredito da altri 5 Continua a leggere

Samsung Galaxy S9 Red Bull Ring Edition disponibili da oggi ma solo nei Paesi Bassi : Samsung in accordo con Vodafone lancia nei Paesi Bassi un'edizione speciale dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus dedicati agli appassionati di Formula 1. Si chiama Samsung Galaxy S9 Red Bull Ring Edition e per il momento è un'esclusiva olandese che, fra le altre cose, include due biglietti per il Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring previsto per il primo luglio. L'articolo Samsung Galaxy S9 Red Bull Ring Edition disponibili da oggi ma solo ...

Gp Cina - sorpresa Red Bull : Il campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes si è piazzato quarto, mentre l'altro ferrarista Sebastian Vettel, che aveva vinto le prime due gare stagionali in Australia e Bahrain e partiva dalla ...

Capolavoro Ricciardo - la Red Bull mette le ali a Shanghai : ma che vergogna Max Verstappen : Daniel Ricciardo vince il Gp della Cina, sfruttando al massimo la Safety-Car e compiendo sorpassi da vero campione. Raikkonen terzo dietro Bottas AFP/LaPresse Una gara dai due volti, un film dai mille ...

Formula 1 - GP di Cina : le novità tecniche di Ferrari - Mercedes e Red Bull...prove generali in vista di Baku : Mercedes e Ferrari impegnate in vista di Baku Un lavoro piuttosto simile è stato fatto dai team che stanno lottando per il mondiale , Ferrari e Mercedes, con Hamilton e Vettel che sono scesi in pista ...

F1 - analisi prove libere GP Cina 2018 : la Mercedes è davanti - ma Ferrari e Red Bull sono più vicine del previsto - ancora bene Renault e Haas - ... : Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Cina , clicca qui per la cronaca, , terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, e ci ha già regalato diversi spunti. Ogni analisi, al momento, è assolutamente parziale, dato che questo venerdì ha visto temperature ...

F1 - analisi prove libere GP Cina 2018 : la Mercedes è davanti - ma Ferrari e Red Bull sono più vicine del previsto - ancora bene Renault e Haas - sprofonda la Williams : Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Cina (clicca qui per la cronaca), terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, e ci ha già regalato diversi spunti. Ogni analisi, al momento, è assolutamente parziale, dato che questo venerdì ha visto temperature basse, vento e anche pioggia, tutte condizioni che non vedremo in gara, quando regneranno (o quantomeno dovrebbero regnare) sole e temperature più miti. Ad ...

F1 - analisi prove libere GP Cina 2018 : la Mercedes è davanti - ma Ferrari e Red Bull sono più vicine del previsto - ancora bene Renault e Haas - sprofonda la Williams : Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Cina (clicca qui per la cronaca), terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, e ci ha già regalato diversi spunti. Ogni analisi, al momento, è assolutamente parziale, dato che questo venerdì ha visto temperature basse, vento e anche pioggia, tutte condizioni che non vedremo in gara, quando regneranno (o quantomeno dovrebbero regnare) sole e temperature più miti. Ad ...