F1 | GP Baku 2018 | orari TV Sky e TV8

Blastingnews

: F1 – GP di Baku: scelta gomme aggressiva per la Ferrari con 10 set di ultrasoft - MauriKart : F1 – GP di Baku: scelta gomme aggressiva per la Ferrari con 10 set di ultrasoft - focus_motori : Formula 1 Baku, tanta Ultrasoft non esclude altri scenari - - quaranta_vito : '@spontonc: GP BAKU - PIRELLI: set di pneumatici scelti da ciascun pilota - FUNOANALISITECNICA -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Siamo gia' al quarto appuntamento del mondialedi #Formula 1. Lo scorso Gran Premio, in Cina VIDEO, abbiamo assistito alla prima vittoria stagionale per Daniel Ricciardo su Red Bull con a podio i due Finlandesi, rispettivamente Bottas e Raikkonen. Gara buttata via dalla Ferrari a causa di qualche errore di strategia e un po' di sfortuna per la Safety Car. Infatti, Sebastian Vettel ha chiuso in ottava posizione dopo che è stato toccato da Max Verstappen su Red Bull e ricordiamo che il giorno precedente, in occasione delle qualifiche, la Casa di Maranello era riuscita a piazzare le vetture in prima e seconda posizione. Tuttavia Vettel è ancora al comando della classifica piloti per 9 punti, mentre in quella costruttori troviamo la Mercedes in testa per un solo punto sulla Ferrari. Ma ora voltiamo pagina, tocca al GP dell'Azerbaijan che si svolge sul circuito di. ...