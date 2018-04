Europe Cup | l' Umana cade in piedi | finale con Avellino

Basket - Europe Cup 2018 : Finale Avellino-Venezia. Data - programma - orario e tv : ... ore 20.45 Avellino-Venezia Ritorno mercoledì 2 maggio, ore 20.45 Venezia-Avellino diretta streaming su http://youtube.com/FIBA CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Basket

Basket - Europe Cup 2018 : Finale Avellino-Venezia. Data - programma - orario e tv : La Finale della Europe Cup 2018 di Basket parlerà totalmente italiano: a contendersi il trofeo infatti saranno Umana Reyer Venezia e Sidigas Scandone Avellino. La Finale avrà sempre la formula del doppio confronto, con la somma punti al termine degli 80 minuti a decretare la vincitrice del torneo. Gara di anData mercoledì 25 aprile alle ore 20.30 ad Avellino, ritorno alla stessa ora, esattamente una settimana più tardi, mercoledì 2 maggio a ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : DERBY ITALIANO IN FINALE! Venezia perde in Olanda - ma raggiunge Avellino : La finale della FIBA Europe Cup 2018 sarà tutta italiana. Nell’ultimo atto della competizione si sfideranno la Sidigas Avellino e la Reyer Venezia. Dopo la qualificazione raggiunta ieri sera dagli irpini, oggi è toccato alla squadra veneta che ha perso in terra olandese contro il Donar Groningen (83-80), ma grazie al +10 dell’andata è riuscita a centrale l’accesso alla finale. Il protagonista in casa Venezia è Michael Bramos, ...

Basket - Europe Cup 2018 : la Sidigas Avellino è in finale! Bakken Bears battuti anche nella semifinale di ritorno : La Sidigas Avellino è la prima finalista della Europe Cup. La squadra irpina volava in Danimarca per affrontare i Bakken Bears forte dei tre punti di vantaggio e non solo non si è accontentata di difendere il risicato bottino, ma ha vinto anche la partita di ritorno, volando così all’epilogo della seconda competizione organizzata dalla FIBA. Grandi protagonisti della gara Kyrylo Fesenko, autore di 19 punti, e Ariel Filloy, con 18. Avellino ...

