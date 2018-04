Euroflora 2018 | Roma Capitale e il mistero dell' ”Hortus inconclusus”

Euroflora GENOVA 2018 - OLTRE 110 TRENI AL GIORNO/ Come raggiungere l'esposizione - promo per bambini e gruppi : EUROFLORA GENOVA: 110 mila biglietti già venduti. 250 espositori da tutto il mondo per la fiera del fiore e delle piante. Si apre questo sabato la kermesse floreale in quel di Nervi(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 20:10:00 GMT)

Euroflora 2018 : il profumo si spande in Liguria - il benvenuto delle Riviere : A Levante e a Ponente fervono i preparativi per l’undicesima edizione di Euroflora 2018, in programma dal 21 aprile al 6 maggio a Genova nei Parchi di Nervi: visitatori e turisti saranno accolti in un trionfo di fiori e iniziative. Nella riviera di Ponente, Euroflora vanta – tra le amministrazioni comunali aderenti a Euroflora – importanti partecipazioni come Sanremo, città dei fiori per eccellenza, dove la produzione ...

Genova - Euroflora 2018 : due spazi “distinti” allestiti con i colori di “bandiera” per due squadre cittadine : Le due squadre cittadine Genoa Cricket and Football Club (D55a) e U.C. Sampdoria (D55b) realizzano per le Euroflora 2018 dal 21 aprile al 6 maggio ai Parchi di Nervi due spazi “distinti” allestiti con i colori di “bandiera”. In “zona” Genoa saranno installati 20 pali di legno alti 4 metri, verniciati 10 in rosso e 10 in blu ai quali saranno agganciati grazie a corde tese (con chiaro riferimento alla rete di ...

Lapillo vulcanico - questo sconosciuto : un elemento nuovo - ma protagonista di Euroflora 2018 : E’ entrato leggero e colorato senza grandi clamori, ma il Lapillo è diventato il protagonista assoluto e particolare in questa edizione di Euroflora ai Parchi di Nervi. Nasce dalle eruzioni vulcaniche e, anche se molti ne parlano, non tutti conoscono l’effettiva utilità di questa pietra dall’aspetto poroso e dai diversi caldi colori. Il Lapillo vulcanico viene usato al posto della sabbia per bloccare i vasi di piante e fiori. ...

Euroflora 2018 racconta i fiori d’amore e altre rarità : particolarità vegetali e floreali dai Giardini e Orti botanici italiani : E’ un’isola di vere rarità l’area (D31) quella realizzata dal Gruppo Giardini botanici d’Italia, con la regia di Genova, insieme a Cagliari, Modena, Palermo, Pavia, i liguri Hanbury di Ventimiglia e Pratorondanino di Campo Ligure e alla Rete degli Orti botanici della Lombardia, ad Euroflora 2018, quest’anno presente nei Parchi e Musei di Nervi dal 21 aprile al 6 maggio, anche perché la flora spontanea italiana è la ...

Euroflora 2018 - ecco tutte le anticipazioni sull’evento di Nervi | : Da Palazzo Tursi, il sindaco Bucci e gli organizzatori spiegano i dettagli della manifestazione, in programma dal 21 aprile al 6 maggio

Euroflora 2018 : il florovivaismo in mostra a Genova dal 21 aprile al 6 maggio : A Euroflora 2018, in calendario a Genova dal 21 aprile al 6 maggio, per la prima volta nei Parchi di Nervi saranno presenti le migliori produzioni florovivaistiche italiane, con alcune presenze internazionali da Taiwan, Pechino, Francia, Spagna, Stati Uniti. Con oltre 27.000 aziende florovivaistiche e 100.000 addetti l’Italia vanta una tradizione risalente ai primi dell’Ottocento nella produzione di fiori e piante ornamentali e ...

Misticismo e magia : “Casa Bonsai”e l’arte della pazienza - un percorso zen a Euroflora 2018 : Boschi in miniatura con alberi provenienti dalla Liguria, dall’Italia ma anche dal sud-est asiatico saranno protagonisti dell’esposizione dedicata ai bonsai, altra piccola gemma verde incastonata in una delle ‘palestrine’ – zona estremo levante – di villa Grimaldi-Fassio nei Parchi di Nervi, durante Euroflora dal 21 aprile al 6 maggio. l’arte della “coltivazione in vassoio”, significato della parola bonsai, è un modo paziente, lento ...

A Euroflora2018 Itala - la margherita dedicata a Italo Calvino - e Francesco - l’elleboro dedicato al Papa : Si chiama “Itala”, in onore di Italo Calvino, cresciuto tra il parco della villa “la Meridiana” e la stazione sperimentale di floricoltura di Sanremo diretta dal padre Mario in collaborazione con la moglie Eva Mameli. E’ una margherita adatta alla coltivazione in vaso con il fiore bianco che ha da poco ottenuto la protezione comunitaria. “Francesco”, in onore di Papa Bergoglio, è un bellissimo elleboro ...

Torna Euroflora 2018 - mostra del fiore e della pianta ornamentale : Dal 21 aprile al 6 maggio 2018 le magnifiche composizioni floreali e le piante provenienti da tutto il mondo si uniranno a quelle già presenti nei parchi per dare vita ad un giardino veramente unico. ...