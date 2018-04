Euro addio e ritorno alla LiraVantaggi e svantaggi L' analisi L' incognita della classe

La Lazio dice addio all'Europa League : Amaro addio della Lazio all'Europa League. Dopo il successo per 4-2 dell'andata, i biancocelesti sono stati sconfitti in trasferta 4-1 dal Salisburgo nel ritorno dei quarti di finale, nonostante il ...

Europa League 2018 - Salisburgo-Lazio 4-1 : biancocelesti eliminati - addio semifinali. Crollo terribile nel secondo tempo : La Lazio è stata clamorosamente eliminata dall’Europa League 2018. I biancocelesti, dopo aver vinto per 4-2 il match d’andata in casa, sembravano davvero a un passo dalla qualificazione al turno successivo e invece il Salisburgo ha piazzato la rimonta: sonoro 4-1 alla Red Bull Arena e i ragazzi di Simone Inzaghi devono salutare la competizione in maniera rocambolesca. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, gli ospiti trovano il gol ...

Juventus - Buffon rosso di rabbia. Il sogno e poi l'addio all'Europa : Finisce così, con un cartellino rosso. Finisce così, nel peggiore dei modi. Finisce così. Punto. Gigi Buffon saluta la Champions League con un'espulsione al 93'. Quando Benatia atterra Vazquez e l'...

Serve una manovra da almeno 18 - 5 miliardi di Euro : "Addio alle promesse elettorali" : In base ai dati elaborati dall’Ufficio studi della CGIA, il nuovo Governo (qualsiasi esso sia) dovrà predisporre entro la fine del 2018 una manovra di bilancio da almeno 18,5 miliardi di euro per evitare l&rsquo...

Addio al geo-blocking. Dal 1° aprile 2018 lo streaming dei contenuti non avrà confini in Europa : In questi ultimi anni il modo in cui milioni di persone accedono ai contenuti video è cambiato radicalmente, soprattutto grazie all’avvento di piattaforme di streaming che consentono di accedere da qualsiasi dispositivo a contenuti video, da film a serie tv e contenuti dedicati all’intrattenimento andando incontro alle esigenze dei consumatori. Questo ha reso ancora più semplice e intuitivo l’accesso ai contenuti anche in ...

Quanto peserà l'addio del Regno Unito sulle casse dell'Unione Europea? : Le concessioni potrebbero avere natura anche economica, oltre che politica , in particolare sul tema della libera circolazione delle persone, , e questo avrebbe un impatto sui bilanci dell'Unione ...

Addio a Henry Williams - the Fly - 47 anni. Reggio - Venezia e Avellino avanti in Europa : E' una sera bella quanto dolorosa, per il basket italiano. C'è l'impresa di Reggio Emilia, in semifinale di Eurocup , grazie alla bella vinta in casa con lo Zenit San Pietroburgo. Passano ai quarti ...

Karl Lehmann - addio all'anima del cattolicesimo progressista Europeo : Da sempre fautore del dialogo ecumenico con il mondo protestante , luterani in primis , , il vescovo di Magonza " che nel 1984 era entrato a far parte del circolo per il dialogo tra la Conferenza ...

Kursk non fa sconti - Schio ko Europa addio : Schio. Il Beretta Famila Schio è fuori dall'Eurolega femminile di basket. Dopo aver perso il match d'andata dei play-off contro la squadra campione uscente Dynamo Kursk, le orange perdono anche al ...

PSG-Real Madrid - sentenza Merengues! Per i parigini addio all’ Europa dopo un mercato da oltre 400 milioni : PSG-Real Madrid, sentenza Merengues! Per i parigini addio all’ Europa dopo un mercato da oltre 400 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... PSG-Real Madrid- Il Real Madrid espugna il Parco Dei Principi per 2-1, e vola ai quarti di finale di Champions League. sentenza CR7 e gol di Casemiro, quest’ultimo spesso oscurato dalla qualità totale degli ...