Età minima per Facebook | nuove limitazioni per gli iscritti dai 13 ai 15 anni

WhatsApp : 16 anni l’Età minima per accedere al servizio - cosa cambierà realmente : Entrerà in vigore a breve, per l’esattezza il 25 Maggio, la nuova regolamentazione voluta dalla UE sulla protezione dei dati che impedirà l’accesso a WhatsApp ai minori di 16 anniLa piattaforma entrata in breve tempo nelle grazie dei più giovani, grazie al fatto di poter sfruttare la connessione dati per comunicare, sta per essere aggiornata con una nuova regolamentazione che ne vieterà l’utilizzo del servizio ai minori di 16 ...

La Francia lavora a un’alternativa a WhatsApp - che nel frattempo vuole aumentare l’Età minima : Mentre WhatsApp vuole alzare l'eta minima per l'utilizzo della propria applicazione, il governo francese sta realizzando un proprio servizio di messaggistica criptato per evitare i rischi di intercettazioni. L'articolo La Francia lavora a un’alternativa a WhatsApp, che nel frattempo vuole aumentare l’età minima proviene da TuttoAndroid.

Nuova Età minima per WhatsApp da maggio? Non basteranno più 13 anni : Esiste un'età minima per WhatsApp: forse non tutti lo sanno e pure tanti non danno alla cosa il necessario peso ma per utilizzare l'applicazione di messaggistica bisognerebbe avere proprio un'età anagrafica ben precisa, non di meno. Attualmente i termini di utilizzo prevedono che la soglia di iscrizione sia quella dei 13 anni ma molto presto le condizioni dovrebbero cambiare e quindi bisognerà essere più grandi per chattare con amici e ...

Isola dei Famosi - “Raptus sessuale nella notte”. Isola dei Famosi choc. Il naufrago non ce la fa più ed “esplode”. Mentre tutti dormono e c’è il silenzio più assoluto - lui assalta “lei” senza minimamente pensare alle conseguenze del suo gesto. Roba vietata ai minori (no comment) : Isola dei Famosi choc. È successo nella notte e tutti sono rimasti basiti. Una Roba assurda che sta facendo molto discutere. Ma di che stiamo parlando? Beh, diciamo che l’arrivo in Honduras della Marini ha creato un certo scompiglio. E non solo per Francesca Cipriani – con la quale si aspetta a giorni un confronto-scontro – ma anche per gli altri naufraghi. Per chi non conoscesse i trascorsi tra Francesca Cipriani e Valeria Marini, ricordiamo ...

La lobby delle armi denuncia la Florida : ”Alzare l’Età minima viola la Costituzione” : La lobby delle armi denuncia la Florida:”Alzare l’età minima viola la Costituzione” La National Rifle Association impugna la legge con misure restrittive sulle armi introdotta nei giorni scorsi. Nel mirino, in particolare, l’aumento dell’età minima per l’acquisto di armi che passa da 18 a 21 anni. “E’ contraria al secondo emendamento” dicono dalla NRA. Continua […] L'articolo La lobby ...

