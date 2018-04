Età ed endometriosi come cause di infertilità | la PMA può risolvere il problema

fondazioneserono

(Di giovedì 19 aprile 2018) Età avanzata e presenza disono due fra i fattori che possono essere all’origine di una ridotta fertilità femminile o di una vera e propria. In un’intervista, Paolo Giovanni Artini spiegatecniche di Procreazione Medicalmente Assistita personalizzate possono permettere di conseguire il concepimento. L’embriologo Paolo Giovanni Artini è il Direttore del Centro di PMA della Clinica San Rossore di Pisa e, in questa intervista, parla di due fattori che possono influire negativamente sulla fertilità femminile: età avanzata ed endometrosi. Tutte le statistiche indicano che sempre più tardi le donne cercano il concepimento, a causa di condizionamenti di vario tipo, primi fra tutti quelli sociali. Con il passare del tempo, spiega l’intervistato, si riduce la riserva ovarica e, con essa, i follicoli in grado di conseguire uno sviluppo corretto e gli ovociti di buona ...