Esselunga per gli animali | sabato la raccolta Diamogli una zampa anche a

Alla Supermostra di Esselunga ho riflettuto sulla ‘retromania’ della sinistra : Poco prima della chiusura della “Supermostra” di Esselunga a Firenze, sono andato a visitarla con la famiglia. Non voglio liquidare la “Supermostra” perché un evento è interessante per i sentimenti e le riflessioni che suscita. Esselunga ha messo in scena un teatro degli oggetti, una Wunderkammer del tempo che fu letto attraverso gli scaffali dei suoi supermercati. E vedere il mondo spiegato secondo il doppio movimento della nostalgia e del ...

I giornalisti Maurizio Belpietro e Gianluigi Nuzzi sono stati condannati dalla Corte di Appello di Milano per ricettazione in un caso giudiziario che coinvolge le catene di supermercati Esselunga e Coop. Sia Belpietro sia Nuzzi hanno ricevuto una condanna

SUPERMERCATI APERTI A PASQUA E PASQUETTA 2018/ Roma e Milano : Coop fa festa - Esselunga a “metà” (1-2 aprile) : SUPERMERCATI APERTI a PASQUA e PASQUETTA 2018: Roma e Milano, i negozi e i centri commerciali APERTI nei due giorni di festa. Info, orari, indirizzi e link utili(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:34:00 GMT)

I segreti dei supermercati : maionese - legumi - pelati - grissini . marchiati Coop - Esselunga - Conad - Carrefour sono prodotti dalle stesse ... : Ogni catena porta ormai avanti attraverso i propri prodotti porta avanti una politica di fidelizzazione. Da una decina d'anni sono comparse nuove linee che vanno oltre la semplice proposta di ...

Per Esselunga risultati in crescita. Agli eredi di Caprotti 321 milioni a testa : MILANO - Esselunga chiude il primo bilancio dalla scomparsa del suo fondatore , che coincide con sessant'anni di attività dei supermercati, con risultati in crescita su tutta la linea. Nel 2017 il ...