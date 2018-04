Esplosione in volo | eroica pilota fa il miracolo e riporta il Boeing a terra

Blastingnews

: RT @ultimenotizie: Un Boeing 737-700, è stato costretto all'atterraggio d'emergenza in seguito all'esplosione del motore di sinistra. Una d… - itscabellobae : RT @ultimenotizie: Un Boeing 737-700, è stato costretto all'atterraggio d'emergenza in seguito all'esplosione del motore di sinistra. Una d… - Roseinfiore : RT @ultimenotizie: Un Boeing 737-700, è stato costretto all'atterraggio d'emergenza in seguito all'esplosione del motore di sinistra. Una d… - elvipetretta : RT @ultimenotizie: Un Boeing 737-700, è stato costretto all'atterraggio d'emergenza in seguito all'esplosione del motore di sinistra. Una d… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) "Una parte dell'aereo non c'è più, quindi avremmo bisogno di rallentare un po'": la voce calma che non tradisce alcuna emozione è quella di una donna, Tammie Jo Shults, 56 anni, exmilitare arruolata nella Marina, comandante di un aereo civile, un737 della Southwest Airlines diretto da New York a Dallas con 149 persone a bordo. Parla con la torre di controllo di Philadelphia e informa il personale che si trova asulle condizioni del veli: inl'aereo ha avuto un grave incidente, uno dei motori è esploso. I resti hanno sfondato un finestrino. Cionostante lariesce a fare un'atggio d'emergenza e a salvare quasi tutti i passeggeri: una donna è morta e ci sono stati sette feriti. Il bilancio avrebbe potuto essere ben più grave. L'incidente è avvenuto martedì 17 aprile. Da ieri Tammie Jo Shults è salutata sui social americani come eroina nazionale. E ...